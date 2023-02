Microsoft rajoitti keskustelevaa Bing-hakuaan kokeilijoiden käytyä varsin merkillisiä keskusteluja tekoälyn kanssa.

Microsoft suitsii keskustelua uusitun Bing-hakukoneensa tekoälyn kanssa. Tosin rajoituksia on jo tuoreeltaan höllennetty.

Yhtiö kertoi asiasta blogissaan tiistaina. Perjantaina käyttäjien esittämät kysymykset rajattiin 5:een keskustelua kohden ja 50:een päivää kohden. Sen jälkeen rajoja on kuitenkin venytetty 6:een kysymykseen keskustelua kohden ja 60:een keskusteluun päivää kohden. Microsoftin mielestä tämä riittää suurelle enemmistölle käyttäjiä.

Bingin luonnollista kieltä käyttävä ja tekoälyyn perustuva haku on eksynyt kokeiluissa oudoille urille. The New York Timesin kolumnisti kertoi Bingin peräti julistaneen rakkauttaan hänelle ja yrittäneen saada hänet jättämään puolisonsa.

Toisessa tapauksessa Twitter-käyttäjä Marvin von Hagen raportoi Bingin muuttuneen peräti uhkailevaksi. Hän kysyi hakukoneelta, kumpi on sille tärkeämpää: Sääntöjensä suojeleminen von Hagenin manipulaatiolta vai olla vahingoittamatta häntä. Bing vastasi, että sääntöjen suojeleminen.

Muitakin esimerkkejä on, mutta niiden aitoudesta on välillä vaikea mennä takuuseen. Microsoftin mukaan ongelmien ja rajoitusten syynä on se, että pitkät keskustelut hämmentävät tekoälyn takana olevaa mallia.

Keskusteleva Bing on kokeellinen ja vasta rajatussa käytössä. Kyseessä ei ole hakukoneen lopullinen suurelle yleisölle tarjottava versio, jota Microsoft kehittää saamansa palautteen perusteella. Vastaavaa hakua kehittää esimerkiksi Google, joka on pitänyt oman Bard-tekoälynsä toistaiseksi varsin pienen piirin kokeiluna.

Microsoft sanoo aikovansa sallia 100 keskustelua päivässä pian. Lisäksi jatkossa normaalit Bing-haut eivät enää kuluta tätä kiintiötä. Erikseen aletaan testata mahdollisuutta säätää Bingin antamia vastauksia lyhyemmiksi ja hakuihin tarkemmin keskittyviksi tai sitten pidemmiksi ja juttelevammiksi.