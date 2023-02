Nato-kriittisten trollien alkuperä epäilyttää – erityisesti yksi seikka häiritsee asiantuntijoita

Twitter-palveluun perustetuille valetileille voi olla monta selitystä, arvioivat asiantuntijat.

Twitter-palvelussa on viimeisen viikon aikana paljastunut useita ilmeisiä valetilejä, joiden pyrkimyksenä näyttää olevan jollakin tavalla vaikuttaa Naton suosioon Suomessa tai eduskuntavaaleihin.

Valeprofiilit ovat herättäneet myös hilpeyttä erikoisten toistuvien käännösvirheiden takia.

Asiantuntijoiden mukaan valetilit eivät välttämättä ole osa Venäjän informaatiokampanjaa, vaikka monet niin arvailleet.

– En halua spekuloida sillä, kuka tämän toiminnan takana on. Ainoa mitä voi todeta on, että näiden tilien toivoma tavoite on todennäköisesti hyvin samankaltainen kuin Venäjällä, sanoo vanhempi analyytikko Jakub Kalenský Hybridikeskuksesta.

Hybridikeskus on valtiollisen ja ei-valtiollisen hybridivaikuttamisen tutkimukseen erikoistunut laitos.

Viestintäpäällikkö Päivi Tampere, joka vetää valtioneuvoston viestintäosaston strategisen viestinnän ryhmää, suhtautuu Twitter-tilien venäläisyyteen vieläkin epäilevämmin.

– Jäitä hattuun, hän toteaa.

– Jos ei ole mitään todisteita, mitkä yhdistäisi nämä Venäjään, niin niitä ei pidä panna Venäjän lukuun. Pikemminkin näyttää siltä, että että jotkut ovat tehneet niitä vähän kuin pilailumielessä noita tilejä ja samalla testanneet, miten ihmiset reagoivat.

Tampereen mukaan varsinainen vaaleihin vaikuttaminen olisi pidempi prosessi kuin muutaman erikoisen Twitter-tilin perustaminen.

– Eihän sitä niin kun aloiteta paria viikkoa ennen vaaleja, hän sanoo.

Naton kannatus on Suomessa niin korkealla, että Tampereen on vaikea uskoa, että kukaan suomalainen muuttaisi mielipidettään muutaman Twitter-viestin takia.

– Aina kun näkee jotain tuollaista, niin pitäisi miettiä, että mikä on sen toiminnan tavoite ja vaikuttavuus, hän sanoo.

– Jos nyt leikitellään ajatuksella, että siellä olisi taustalla itänaapuri, niin mitä vaikuttavuutta he tuollaisella pienellä toiminnalla saisivat aikaan, koska ihmiset selkeästi havaitsevat, että ne käyttävät huonoa suomea, niillä on hassuja nimiä ja profiilikuvat, jotka on ilmeisesti luotu tekoälyn avulla.

Tampereen mukaan syynä valetilien tekemiseen somessa voi olla vaikka vain kiusanteko, halu hämmentää tai vaikka jokin taloudellinen hyöty.

– Jos siihen automaattisesti liitetään valtiollinen toimija niin siinä vedetään kyllä mutkat tosi suoriksi, hän sanoo.

Kalenský arvioi, että Venäjällä tuskin edes uskotaan, että suomalaisten mielipiteitä Natosta voitaisiin juuri muuttaa.

– Tämä on pelkkää spekulointia, mutta jos Suomi todella olisi heille erityisen tärkeä kohde, niin he etsisivät syntyperäisiä suomen puhujia, jotta yritykset eivät olisi näin naurettavia, hän pohtii.

Kalenskýn mukaan Suomi on Venäjälle todennäköisesti muita maita vaikeampi kohde, joten sen kannalta on kannattavampaa yrittää vaikuttaa esimerkiksi maihin, jotka eivät ole vielä vahvistaneet Suomen Nato-hakemusta.

– Kyse ei ole vain suomen kielestä. Suomessa on hyvin korkea elintaso ja yleisesti vaikuttamiselle hyvin vastustuskykyinen väestö, hän sanoo.

Venäjän koneistolla on Kalenskýn mukaan tällä hetkellä Ukrainan sodan takia paljon muitakin tavoitteita ja kohteita, joten sen resurssit eivät välttämättä muutenkaan riitä tilanteen hämmentämiseen Suomessa.

Tampereen mukaan valetileille ei kannattaisi antaa kovin suurta huomiota, eikä niitä kannattaisi varsinkaan jakaa eteenpäin edes omien kielteisten kommenttien kanssa.

– On tutkimuksessa osoitettu, että se ei ole toimiva menetelmä, koska se lisää tavoittavuutta. Twitter-viestin jakaminen tavallaan toistaa sitä sitä valhetta ja antaa sille näkyvyyttä, hän toteaa.

Parempi vaihtoehto hänen mukaansa on esimerkiksi raportoida valetileistä somealustan ylläpidolle. Väärää tietoa kannattaa toki korjata, mutta viittaamatta tarkkaan sen levittäjään.