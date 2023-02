WhatsApp-sovelluksessa lähetetyt viestit ovat poikineet jo useamman rikosilmoituksen.

Itä-Suomen poliisilaitos varoitti lauantai­aamuna viime aikoina havaitusta ilmiöstä, jossa ihmisiltä pyritään huijaamaan rahaa WhatsApp-viesti­sovellusta hyödyntämällä.

Itä-Suomen poliisille on tehty useita rikos­ilmoituksia, joissa asian­omaisilta on saatu huijattua isojakin summia rahaa. Menettely­tavan kerrotaan olleen seuraavanlainen:

Huijauksen kohteeksi joutuneille on laitettu WhatsApp-sovelluksessa viesti, jossa huijari on esiintynyt asian­omistajan lapsena tai ystävänä ja kertonut, että oma puhelin putosi vessan­pönttöön. Tämän vuoksi ”lapsi” tai ”ystävä” ei ole voinut soittaa tai muutoin ottaa yhteyttä omasta puhelimesta. Hätätapauksen vuoksi asian­omistajaa on pyydetty siirtämään rahaa viestissä ilmoitettavalle tilinumerolle hätätapauksen vuoksi.

Poliisi kehottaa varovaisuuteen vieraista numeroista WhatsAppiin tulevien yhteyden­ottojen kanssa, etenkin jos ne noudattavat edellä mainittua kaavaa.