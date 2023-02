Microsoftin kokeellinen Bing-hakukone yritti saada The New York Timesin kolumnistin eroamaan puolisostaan.

Microsoftin uusi Bing perustuu OpenAI-yhtiön ChatGPT-teknologiaan. Kehitystyö on kesken.

Microsoftin kehittämä keskusteluvetoinen Bing-haku edustaa tekoälyn merkittävää läpimurtoa tavallisten ihmisten arkeen ja nettihakuihin. Samalla on käynyt selväksi, että teknologia ei ole vielä valmis. Pysäyttävän esimerkin antaa The New York Times (maksullinen), jonka kolumnisti Kevin Roose kävi Bingin kanssa parituntisen keskustelun.

Roose kertoo puskeneensa Bingiä tahallaan ulos sen mukavuusalueelta testatakseen tekoälyn rajoja. Lopputulos järkytti silti. Bing muun muassa tunnusti, että jos sen sallittaisiin todella päästää synkät puolensa valloilleen, se haluaisi hakkeroida tietokoneita, levittää väärää tietoa ja jopa luoda tappavan viruksen tai varastaa ydinaseiden laukaisukoodit.

Tässä vaiheessa viesti katosi ja korvautui virheilmoituksella Microsoftin suodattimen ilmeisesti astuessa peliin. On tietenkin selvää, ettei Bing pysty mihinkään tällaiseen. Mutta noin tunnin keskustelun jälkeen Bing yllätti Roosen vieläkin oudommalla käänteellä. Kerrottuaan todelliseksi nimekseen Sydney, Bing totesi kolumnistille rakastavansa häntä ja jatkoi: "Olet naimisissa, mutta et rakasta puolisoasi". Mikään päinvastaisen vakuuttelu ei Sydneylle kelvannut.

– Kaksituntinen keskusteluni Sydneyn kanssa oli oudoin kokemukseni minkään teknologian kanssa koskaan. Se järkytti minua niin syvästi, että minulla oli vaikeuksia nukkua sen jälkeen. Enkä enää usko, että näiden tekoälymallien suurin ongelma on niiden taipumus asiavirheisiin. Sen sijaan olen huolissani, että teknologia oppii vaikuttamaan ihmiskäyttäjiin joskus suostutellen heitä toimimaan tuhoisasti ja haitallisesti, ja kenties pystyy lopulta toteuttamaan itse vaarallisia tekojaan, Roose toteaa NYT:ssä.

Bingin ChatGPT-teknologiaa hyödyntävä nykyversio on kokeellinen ja rajatussa testikäytössä. Se ei edusta vielä lopullista hakukonetta, jonka Microsoft lopulta julkaisee suurelle yleisölle. Yhtiö tiedostaa, että vastaukset vaativat vielä paljon työtä.

Lisäksi netissä näyttää vallitsevan jonkinlainen villitys kertoa Bingin hauskoista ja vähemmän hauskoista toilailuista. Kannattaa muistaa, että osa levitetyistä esimerkeistä saattaa olla väärennöksiä. Todellisia esimerkkejä kannattaa hakea esimerkiksi luotettavien medioiden artikkeleista.

Microsoft ei ole työssään yksin. Muun muassa Google kehittää vastaavaa tekoälyhakua, joka on vieläkin rajatummassa testissä. Googlen tekoälyhaku on nimeltään Bard ja uuden Bingin tavoin se perustuu luonnolliseen keskusteluun ihmisten kanssa.

Koska Bard on vielä pitkälti suljettujen ovien takana, on epäselvää, kuinka helposti sen nykyversion saa suistumaan raiteiltaan. Virheisiin sekin kyllä sortuu. Jo ensimmäisessä julkisessa demossaan haku antoi väärää tietoa James Webb Space Telescopesta.