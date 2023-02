Julius Kivimäki saatetaan luovuttaa Suomen viranomaisille jo ennen helmikuun loppua.

Versaillesin hovioikeus on käsitellyt keskiviikkoaamuna psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn Julius Kivimäen luovuttamista Suomeen.

Ylen mukaan syyttäjä ehdotti Kivimäen luovuttamista Suomen viranomaisille. Hänen mukaansa Ranskalla ei ole mitään luovutusta vastaan. Kivimäki itse ei vastusta luovuttamistaan.

Hovioikeus kuuli Kivimäkeä videoyhteydellä vankilasta. Kivimäki on ollut vangittuna Bois d’Arcyn rangaistuskeskuksessa vajaat kaksi viikkoa.

Hovioikeus ei ole antanut vielä päätöstään.

Asiaa hoitanut Versaillesin hovioikeuden julkisasiamies Sophie Gulphe-Berbain arvioi Ilta-Sanomille viime viikolla, että Kivimäki voitaisiin luovuttaa Suomen viranomaisille jo ennen helmikuun loppua.

Kivimäki on vaihtanut etunimensä Aleksanteriksi, minkä nimisenä häntä Ranskassa käsitellään.

Poliisit löysivät Kivimäen sattumalta tavanomaisen poliisitehtävän yhteydessä 3. helmikuuta Ranskasta Courbevoien kunnasta läheltä Pariisia. Gulphe-Berbainin mukaan kyse oli ”yksityisluontoisesta kiistasta”. Mediatietojen mukaan poliisi oli kutsuttu asuntoon perheväki­valta­epäilyn vuoksi.

Gulphe-Berbain kertoi IS:lle, että Kivimäki esiintyi väärällä nimellä. Hänen hallustaan löytyi romanialainen passi ja henkilökortti Asan Ametin nimellä.

KIVIMÄKI vangittiin lokakuussa 2022 poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Seuraavana päivänä hänestä annettiin kansainvälinen pidätys­määräys.

Kun Kivimäki on tuotu Suomeen, asiassa järjestetään uusi vangitsemiskäsittely. Tämän jälkeen Kivimäkeä on tarkoitus kuulustella. Kivimäki on kiistänyt rikosepäilyt.

Vastaamon rikosvyyhti paljastui lokakuussa 2020, kun psykoterapia­keskus kertoi siihen kohdistuneesta tietomurrosta ja kiristyksestä. Vuosien 2018–2019 aikana yli 33 000 Vastaamon asiakkaan henkilö- ja potilastiedot varastettiin ja julkaistiin pimeässä Tor-verkossa.

Tietomurrosta tehtiin yli 25 000 rikosilmoitusta.