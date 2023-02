Britannian yleisradio aloittaa BBC Nordic+ -suoratoistopalvelun huhtikuussa.

BBC kertoo uusista avauksista Suomen markkinoilla. 17. huhtikuuta tarjolle tulee BBC Nordic+ -suoratoistopalvelu, joka tukee maksullista BBC Nordic -televisiokanavaa.

BBC Nordic+ sisältää paitsi BBC Nordic -television tarjontaa, myös muuta ohjelmistoa. Sisältöä on järjestetty aiheittain, teemoina muun muassa taide ja kulttuuri, matkustaminen, historia, dokumentit ja musiikki.

BBC Nordic -tv-kanava tulee saataville samana päivänä 17. huhtikuuta ja kokoaa BBC BRIT- ja BBC Earth -kanavien sisältöä. BBC Nordic korvaa nämä kanavat nykyisessä kanavapaketissa.

Entuudestaan esitettyjen ohjelmien, kuten QI, The Graham Norton Show ja Life Below Zero, ohella katsottavaksi tulee esimerkiksi The Great British Bake Off. Myös Serengeti palaa tv-kanavan ohjelmistoon kolmanneksi kaudeksi.

Tiedote ei selvittänyt hinnoittelua. Suomen suoratoistomarkkinoille on ollut tunkua viime vuosina. Yksi tuoreimmista tulokkaista on syksyllä aloittanut SkyShowtime, joka korvasi Pohjoismaissa Paramount+:n.

Vielä syksyllä 2021 lähes puolet suomalaisista oli valmis maksamaan suoratoistopalveluista 10–19 euroa kuukaudessa. Noin viidennes oli valmis maksamaan enemmänkin. Voi olla, että sittemmin kiristynyt taloustilanne on muuttanut tilannetta.

