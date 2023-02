Monen Netflix kallistuu kohta reilusti – yhtiön lupaus vuodelta 2017 näyttää todella irvokkaalta

Netflix synnytti kulttuurin salasanan jakamisesta. Nyt yhtiö yrittää tappaa sitä uusilla rajoituksilla.

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Netflix selittää, miten se laittaa tilausten jakamiset kuriin. Blogikirjoituksen mukaan aiemmin Latinalaisessa Amerikassa omaksuttu käytäntö on nyt astunut voimaan Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Portugalissa ja Espanjassa muiden maiden seuratessa myöhemmin tänä vuonna.

Netflixin mukaan tarkoituksena on antaa jäsenille enemmän valtaa siitä, kuka pääsee heidän tililleen. Tähän liittyy mahdollisuus asettaa tilille pääasiallinen sijaintipaikka, jotta kaikki samassa taloudessa asuvat pystyvät katsomaan Netflixiä. Muotoilu jättää epäselväksi, onko tämä pakollinen toimenpide.

Käyttäjät voivat myös hallita uuden verkkosivun kautta, ketkä pääsevät tiliinsä käsiksi. Tiliä käyttävät voivat puolestaan siirtää käyttäjäprofiilin uuteen erilliseen tilaukseen.

Tupla- ja Perhe-tilauksiin on mahdollista ostaa lisäjäsen, joka ei asu samassa taloudessa. Tupla-tilaukseen voi hankkia yhden lisäjäsenen, Perhe-tilaukseen enintään kaksi. Portugalissa yhdestä lisäjäsenestä veloitetaan 3,99 euroa kuukaudessa, Espanjassa puolestaan 5,99 euroa. Perus-tilaukseen lisäjäsentä ei voi hankkia.

Netflixin mukaan lisäjäseniä voi ostaa mainittujen neljän maan lisäksi ”monissa maissa”, ei kuitenkaan vielä Suomessa. Lisäjäsenistä kertova tukiartikkeli on muun muassa Suomen osalta toistaiseksi varsin lyhyt: ”Lisäjäsen-ominaisuus ei ole saatavilla tässä maassa”.

Netflix ei edelleenkään paljastanut, koska tämä uusi hinnoittelumalli saapuu Suomeen tai ylipäätään muualle kuin mainittuihin maihin. Yhtiö huomauttaa, ettei mahdollisuutta ostaa lisäjäseniä tuoda kaikkiin maihin.

Palvelulla oli vielä viikko sitten suomenkielinen tukiartikkeli, jossa kerrottiin mitä kodin ulkopuolella tapahtuvalle katselulle tehdään. Netflix voi pyytää tällaisten laitteiden vahvistamista.

Jos laitteelta, jota ei ole liitetty Netflix-kotitalouteesi, kirjaudutaan tilillesi tai laitettasi käytetään jatkuvasti kotitaloutesi ulkopuolelta, saatamme pyytää sinua vahvistamaan laitteen ennen kuin sillä voi katsoa Netflixiä. Toimimme näin varmistaaksemme, että tiliä käyttävällä laitteella on lupa siihen.

Nyt kyseinen tukiartikkeli on kuitenkin muuttunut Suomen osalta tyngäksi, jossa ei enää kerrota mitään tällaisista vahvistuksista. Sen sijaan siinä sanotaan vain, että:

Netflix-tili on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön (henkilöille, jotka asuvat tilin omistajan kanssa samassa osoitteessa). Kotitalouteesi kuulumattomien henkilöiden on rekisteröitävä itselleen oma tili Netflixin katseluun.

Netflix-tunnusten jakaminen perheen ja ystävien kesken on erittäin yleistä ja yhtiö on aiemmin aktiivisesti kannustanut siihen. Netflixin vuonna 2017 julkaisema twiitti on edelleen luettavissa ja siinä sanotaan ”Love is sharing a password” eli salasanan jakaminen on rakkautta.

Tilaajia viime aikoina menettänyt yhtiö perustelee nyt voimaan astuvia rajoituksia rahan menettämisellä, kun jopa yli 100 miljoonaa kotitaloutta jakaa tunnuksiaan. Netflix sanoo, että tili on tarkoitettu yhtä kotitaloutta varten. Tämä on täyskäännös verrattuna siihen, mitä yhtiö tilaajilleen aikaisemmin opetti.