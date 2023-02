Täällä Julius Kivimäkeä pidetään nyt – kuvat näyttävät karut olot

Epäiltyä Vastaamo-hakkeria säilytetään pahamaineisessa pidätyskeskuksessa Ranskassa.

Noin 30 kilometriä Pariisin sydämestä, Eiffel-tornista länteen, sijaitsee Bois d'Arcyn kylä. Se koostuu pääosin omakotitaloista, ja antaa hyvin keskiluokkaisen vaikutelman.

Matkan varrella pääkaupunkiin on muassa Versailles’n palatsi, jossa aurinkokuningas Ludvig XIV piti hoviaan.

Kylän laitamilla on taajaman muusta arkkitehtuurista vahvasti poikkeava betonikompleksi, le centre pénitentiaire de Bois d'Arcy eli Bois d'Arcyn rangaistuslaitos.

Kompleksi on aidattu ulkopuolelta kaksinkertaisin aidoin, ja sisemmällä kulkee vielä korkea verkkoaita, jonka päälle on rullattu piikkilankaa.

Rangaistuslaitoksen muurien sisällä pidetään Vastaamon tietomurrosta ja kiristyksestä epäiltyä Julius Kivimäkeä alias Aleksanteri Kivimäkeä.

Hän on poliisin nimeämä epäilty Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta ja kiristyksestä. Hänet vangittiin poissaolevana viime vuoden lokakuussa Suomessa.

Ranskan poliisi otti Kivimäen kiinni viime viikon perjantaina Suomen poliisin tekemän kansainvälisen pidätysmääräyksen nojalla.

Vaikka Ranska on Välimeren maa, Pariisin läheinen maaseutu ei ole helmikuussa lempeä. Vaikka aurinkokuninkaan entinen kotipesä on lähellä, helmikuussa aurinko ei tarjoa lämpöä kuin nimeksi. Lämpöä on kolme astetta. Linnut laulavat talvipäivänä harvakseltaan.

Konkreettisen kylmyyden lisäksi betoniset rakennukset ja muurit tuovat mieleen kylmän sodan aikaiset bunkkerit. Rangaistuslaitos on arkkitehtonisesti jotain edesmenneiden DDR:n ja Neuvostoliiton väliltä. Paikkaan liittyy myös salailua, sillä sen satelliittikuvat on sumennettu Google Mapsista.

Kompleksin kylmän sodan arkkitehtuuri voi selittyä sillä, että Bois d'Arcyn rangaistuskeskus otettiin käyttöön vuonna 1980, kun kylmä sota oli jäätävän kylmää.

Ranskalaisviranomaisen julkaisemia kuvia rangaistuslaitoksen sisäpuolelta.

On vakiokäytäntö, että yhdeksän neliön sellin suljetaan kolme vankia.

Sisällä on sen sijaan kuumat paikat. Rangaistuskeskuksessa on nimellisesti 501 paikkaa vangille. Nämä ovat pääsin tutkintavankeja ja lyhyisiin, alle vuoden tuomioihin tuomittuja vankeja.

Lisäksi keskuksessa on 61 paikkaa osittaisessa vankeudessa oleville. Se tarkoittaa mahdollisuutta poistua väliaikaisesti työskentelyä, opiskelua, kuntoutusta tai muuta yhteiskuntaan palaamista helpottavaa toimintaa varten.

Totuus on kuitenkin toinen. Viime vuoden joulukuussa tehdyssä tarkastuksessa kävi ilmi, että laitoksella oli 165 prosentin käyttöaste.

Kahden hengen selleissä tilaa oli 2,92 neliömetriä vankia kohden ja kolmen hengen selleissä joissakin tapauksissa 1,4 neliömetriä. On vakiokäytäntö, että 9 neliön sellin suljetaan kolme vankia.

Laitokseen on sijoitettu vain miehiä, ja heiltä on kielletty internetin ja matkapuhelimien käyttö. Selleihin ei saa keittolevyjä eikä jääkaappeja, keittiöhygienia on kehnoa ja yhteissuihkut olivat kauttaaltaan ruosteessa.

Ranskan vankeuslaitosviranomainen suositteli joulukuussa säilöönottojen keskeyttämistä. Nykyisellään laitos on vaarallinen niin henkilökunnalleen kuin asukkailleen. Esimerkiksi valvomattomat käytävät johtavat vaaratilanteisiin.

Tilanne ei ole todellakaan helpottunut, sillä Euroopan vankiloiden seurantakeskuksen mukaan vuodenvaihteessa vankimäärä oli noussut 888:aan ja käyttöaste 177 prosenttiin.

Ranskalaisten lehtitietojen mukaan vankilassa on tehty ainakin kolme itsemurhaa vuoden 2008 jälkeen. Ranska sai huomautuksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta vuonna 2000, kun vartija pahoinpiteli itsemurhayritystä yrittäneen vangin, joka onnistui sen jälkeen uudessa yrityksessään.

Muurit ovat siinä määrin paksut ja korkeat, että niiden kuvittelisi pidättelevän vankeja tehokkaasti.

Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Vuonna 1992 paikallinen jengipomo pakeni helikopterilla ottamalla lentäjän panttivangiksi kahden apurinsa kanssa. Heidät saatiin myöhemmin kiinni ja tuomittiin jatkorangaistuksiin.

Näillä näkymin Kivimäki astelee vankilasta kuitenkin ulos omin jaloin pikapuoliin. Hän ei ole vastustanut luovutusta Suomeen, ja hänen asiaansa käsitellään Ranskassa seuraavan kerran ensi viikolla.

Versaillesin muutoksenhakutuomioistuimen julkisasiamies Sophie Gulphe-Berbainin arvion mukaan Kivimäki voidaan saada Suomeen helmikuun lopulla. Täällä häntä odottaa vangitsemisoikeudenkäynti ja suurella todennäköisyydellä suomalainen tutkintavankeus.