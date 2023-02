Turkki pimensi Twitterin

Sosiaalisen median pimentäminen on vakava virhe, sanoo oppositio.

Turkki on ryhtynyt rajoittamaan pääsyä Twitteriin, nettiyhteyksiä seuraava Netblocks kertoo. Sen mukaan maan suurimmat nettipalveluiden tarjoajat ovat rajoittaneet pääsyä sosiaaliseen mediaan.

Rajoitukset tulivat maahan kaksi päivää siitä, kun Turkin eteläosissa ja Pohjois-Syyriassa oli kova maanjäristys. Järistyksissä on kuollut yli 11 000 ihmistä.

Netblocksin mukaan reaaliaikaiset verkkotiedot osoittavat, että Twitteriä on ryhdytty rajoittamaan keskiviikkona Turkissa.

Turkin liikenteestä ja viestinnästä vastaava ministeriö ei halua kommentoida asiaa. Rajoituksia voi asettaa Tieto- ja viestintätekniikkavirasto, joka kuuluu liikenneministeriön alaisuuteen.

Sosiaalisen median käyttäjät arvostelevat rajoituksia.

– Sosiaalisen median pimentäminen on vakava virhe, oppositiopuolueen johtaja Ali Babacann sanoo medialle.

Hänen mukaansa viestintä on pelastanut ihmishenkiä.

Maanantaisen järistyksen jälkeen turkkilaiset ovat twiitanneet tietoa läheisistä, joita he eivät tavoita. He ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, mitkä rakennukset ovat romahtaneet ja miten apua on järjestetty.