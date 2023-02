Googlen keskustelevaa Bard-hakukonetta saa vielä odottaa. Vielä pidempään saavat odottaa suomalaiset.

Pariisi

Google on kertonut lisätietoja maanantaina julkistamastaan Bard-tekoälybotista. Kyseesstä on nettihaun yhteyteen tuleva toiminto, joka antaa linkkilistan sijaan ihmismäisiä vastauksia sille esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiö järjesti keskiviikkona Pariisissa lehdistötilaisuuden, johon IS Digitoday osallistui.

Ympäri maailman striimatussa tilaisuudessa käsiteltiin keskustelevaa Bard-tekoälyä minimaalisessa määrin. Striimausosuuden päätteeksi yhtiön johtajat vastaisivat kuitenkin lehdistön kysymyksiin.

Suurin kiinnostuksen aihe oli, koska keskusteleva tekoäly tulee kaikkien käytettäväksi. Toistaiseksi se on vasta rajallisen testaajajoukon kokeiltavana.

Hakukoneen osaksi tulevalle Bard-tekoälylle voi syöttää kysymyksiä ja se antaa vastauksia luonnollisella kielellä.

Googlen hakukonejohtaja Pabhrakar Raghavan sanoi Googlen etenevän laatu, turvallisuus ja perinpohjaisuus edellä. Bard-tekoäly on parhaillaan ”tuhansien testaajien” jatkuvassa testauksessa. Hän ei halunnut antaa tarkkaa päivää sille, milloin se on kaikkien käytettävissä.

IS Digitoday tiedusteli Raghavanilta, miten Bardin käyttö onnistuu pienemmillä kielillä, sillä Googlen pääpaino on tyypillisesti englannissa, saksassa, ranskassa ja espanjassa.

– Bardin pohjana oleva tekoäly skaalautuu hyvin eri kieliin. Meidän on kuitenkin vietävä ensin hakukoneen faktapohjaisuus maaliin isoilla kielillä, sen jälkeen skaalaamme pieniin, Raghavan vastasi.

Vastaus on tulkittavissa siten, että suomenkielistä hakua ei ole tulossa Googlen Bard-hakukoneelle vähään aikaan. Google ei edelleenkään tuo virallisesti Pixel-puhelimiaan tai älykaiuttimiaan Suomeen, koska niissä käytettävä Google Assistant -tekoälyavustaja ei tue suomen kieltä.

Keskusteleva Bard-hakukone ei ollut kokeiltavissa Googlen tilaisuudessa Pariisissa.

Bard-tekoälyn suuriin kysymyksiin kuuluu se, miten vastataan niin sanottuihin nora-kysymyksiin (no right answers), joihin on useita mahdollisia vastauksia tai näkökulmia. Yksi sellainen on, mitä tähtikuviota tarkkailemalla aloittelevan tähtiharrastajan kannattaa aloittaa.

Lisäksi lopullista silausta vaolle on vielä se, miten mainoksista rahaa saava Google ujuttaa mainokset osaksi uudenlaista hakukonetta.

Kilpailija Microsoft julkaisi oman näkemyksensä keskustelevasta hakukoneesta tämän viikon tiistaina. Bing-hakukoneeseen tulee myös mahdollisuus kirjoittaa luonnollisia kysymyksiä, ja hakukone vastaa kirjallisesti.

Lue lisää: Microsoft julkisti Googlen haastajan: Teko­älyn kilpa­juoksu on nyt tosissaan käynnissä

On esitetty epäilyksiä, että Google kiirehti omaa julkaisuaan ehtiäkseen Microsoftin edelle. Sen enempää Googlen kuin Microsoftin keskusteleva hakukone ei ole vielä yleisessä käytössä. Google korosti tehneensä kielimalleihin perustuvaa oppivaa tekoälyä koskevia julkistuksia jo vuodesta 2017.

Googlen Euroopan-, Lähi-idän- ja Afrikan-johtajan Matt Brittinin mukaan Bard on vain yksi askel ”pitkällä tekoälymatkalla”.

Muihin tekoälysovelluksiin kuuluvat Google Assistant -digiavustajan ohella muun muassa valokuvista tehtävät Lens-nettihaut sekä hakukoneessa nykymuodossaankin esimerkiksi siinä, miten se osaa ohjata kysyjät neuvoja tarjoavien YouTube-videoiden oikeaan kohtaan.

– Tekoälypalveluita on taskussasi jo nyt, Brittin sanoi.

Live view -näkymä osaa antaa kulkuohjeita myös sisätiloissa. Suomessa tätä ei välttämättä nähdä.

Google kertoi tilaisuudessaan nettihakujen muuttuvan yhä kuvapohjaisemmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Googlen palveluille syötetään tietoa puhelimen kameralla, jolloin se osaa esimerkiksi piirtää katunäkymään ehdotetun kulkureitin tai tunnistaa näkymässä olevan kuvan, tekstin ja niiden yhdistelmän.

– Kamera on uusi näppäimistö, Raghavan muotoili.