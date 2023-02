Microsoft julkisti Googlen haastajan: Teko­älyn kilpa­juoksu on nyt tosissaan käynnissä

Microsoftin tekoälypohjainen Bing pyrkii haastamaan vastaavaan teknologiaan siirtyän Googlen.

Microsoft paljasti tiistaina illalla Bing-hakukoneensa uuden version, joka nojaa tekoälyyn luonnollisten vastausten tarjoamiseksi ihmisten kysymyksiin. Yhtiö ennätti vilauttaa hakuaan jo etukäteen hetkellisesti.

Toistaiseksi esikatselussa oleva uusi Bing pyrkii yksittäisten vastausten lisäksi vuorovaikutukseen hakijan kanssa. Eli vaikkapa matkasuunnitelmaa tekevä käyttäjä voi uuden Bingin opastuksella tarkentaa kysymyksiään ja pyytää lisää yksityiskohtia, kunnes vastaus tyydyttää. Vastausten ohessa tarjotaan linkkejä tiedon lähteisiin.

Suomenkielinen ilmaisu ”kysy mitä vaan” ei toistaiseksi anna todellista kuvaa teknologian tasosta. IS Digitoday pystyi saamaan tekoälyn tuottaman vastauksen vain käyttämällä Microsoftin valmista englanninkielistä esimerkkiä. Ruutukaappaus.

Uusi haku nojaa otsikoissa paljon nähdyn ChatGPT-teknologian uudempaan versioon, joka on yhtiön mukaan räätälöity nimenomaan tiedon hakemista varten. Microsoft liitti mukaan teknologiaa, joka pystyy tarjoamaan myös varsin ajankohtaisia hakutuloksia. The Vergen mukaan uusi Bing pystyi vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin omasta julkaisustaan.

Aiemmin tällä viikolla Google kerkesi julkistamaan oman vastaavan hakukoneensa nimeltä Bard. Niin ikään tekoälyä käyttävä ja luonnollisia vastauksia tarjoava Googlen haku on vasta pienen piirin testissä, mutta asetelma yhtiöiden välillä on selvä. Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella korosti, että ”kisa alkaa tänään”.

Kyse on suuresta teknologisesta mullistuksesta, joka ei rajoitu vain tiedon hakemiseen internetistä. Suurelle yleisölle se saattaa kuitenkin näkyä ensimmäisenä juuri hakukoneissa. Käyttäjien on opittava kysymään koneelta asioita tavalla, johon he eivät välttämättä ole tottuneet. Vanhat yksittäiset hakutermit jäävät historiaan.

Kuten tällaisen teknologian kanssa yleensäkin, ei uuden Bingin vastauksia pidä niellä pureskelematta. Virheitä saattaa eksyä mukaan, ja tiedon lähteiden tarkastelu on tärkeää. Microsoft sanoo hakunsa pyrkivän estämään haitallista ja väärää tietoa ja työ sen eteen jatkuu.

Yhdessä uuden Bingin kanssa Microsoft julkisti uusitun Edge-selaimen, jossa on mukana tekoälytoimintoja esimerkiksi LinkedIn-viestien kirjoittamisen avuksi tai talousraporttien läpikäymiseksi, jotta niistä voidaan tarjota helppo tiivistelmä käyttäjälle. Toiminnot tulevat Edgen sivupalkkiin.

IS Digitodayn mennessä Bingiin Edgen kautta, Bing tarjosi oletuksena tekoälypohjaisen haun kokeilemista. Googlen Chrome -selaimessa niin ei tapahtunut, vaan Bing ehdotti jonotuslistalle jäämistä.

Edgessä hakujen kirjoittaminen uuteen Bingiin suomeksi johti perinteisiin tuloslinkkien listaan. Samoin kävi englanninkielisten hakujen kanssa.

Microsoftin mukaan toistaiseksi hakuun voi kirjoittaa vain yhtiön valitsemia englanninkielisiä esimerkkejä selaimessa. Tällä tavalla eräs haku tuotti normaalien tuloslinkkien oheen tekoälyn kirjoittaman vastauksen ruokalistan laatimisesta.

Oikeassa reunassa näkyy tekoälyn kirjoittama vastaus kysymykseen ruokalistan laatimisesta. Ylhäällä keskellä näkyvä keskustelu-painike johti ehdotukseen jonotuslistalle liittymisestä. Ruutukaappaus.

Samalla tulossivulla olevan keskustelutilan avaaminen johti kuitenkin ilmoitukseen, että sitä voi käyttää vain, kun uuteen Bingiin saa käyttöoikeuden. Tässä vaiheessa ehdotettiin jälleen jonotuslistalle liittymistä.

Toisin sanoen hakukentän suomenkielinen ilmaisu ”kysy mitä tahansa” on toistaiseksi jokseenkin harhaanjohtava.

Uusi Bing on rajoitetusti käytettävissä tietokoneella, ja esikatselua laajennetaan miljoonille uusille käyttäjille lähiaikoina. Puhelimissa uutta hakua aletaan kokeilla piakkoin.