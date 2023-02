Kommentti: Tekoälystä tuli julkkis – seuraavaksi se muuttaa elämäsi

Olemme keskellä internetin ja älypuhelimien kaltaista teknologian tuomaa muutosta. Jatkossa meiltä kaikilta vaaditaan vähän enemmän, kirjoittaa Ilta-Sanomien teknologiatoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Lehdentekijänä oppii nopeasti, että on sanoja, joita ei kannata laittaa otsikkoon. Teknologiasta kirjoitettaessa ne ovat yleensä tulevaisuuteen liittyviä termejä, sillä ne eivät ole ihmisille ennestään tuttuja.

Yksi tällainen antiotsikkosana on ollut vuosien ajan tekoäly. Se on tärkeä asia, mutta suhteellisen harvaa on kiinnostanut lukea siitä kertovia artikkeleja.

Teknologiassa asiat saattavat joskus muuttua nopeasti, vaikka taustalla on vuosien tai vuosikymmenien kehitystyö. Nyt ollaan tällaisessa murroskohdassa.

Tekoäly ei ole enää kirosana, ja maailma on saanut tutustua tekoälyjulkkikseen, ChatGPT:hen sekä sen kirittäjään, Bardiin.

ChatGPT:n lypsämisestä ja hakkeroinnista (ei tietomurto-, vaan manipulointimielessä) on tullut monille hupia. Yhtäältä siltä kysytään neuvoja käytetyn auton ostamiseen, toisaalta keksitään keinoja, miten sen saa kiroilemaan tai ylistämään veronkiertoa. Ja sitten ihmetellään vastauksia porukalla.

Suuret teknologiayhtiöt ovat kehittäneet oppivaa tekoälyä useita vuosia, ja nyt asetelma on selvä. Oppivan tekoälyn suuri läpimurto julkisuuteen tapahtuu hakukoneissa, vaikka sille keksitäänkin virtaviivaisemmaksi trimmatut brändinimet.

Näkyvimmät osapuolet ovat Google juuri hakukoneeseensa julkistamallaan Bard-tekoälyllä sekä Microsoft, joka tuo Bing-hakukoneeseensa ChatGPT:stä kehitetyn version.

Google esitteli maanantai-iltana oman tekoälypohjaisen hakukoneensa, Bardin.

Toki markkinoilla on muitakin. Kiinalaisen Baidun osakekurssi pomppasi juuri, kun yhtiö ilmoitti Wenxin Yiyanista eli Ernie Botista, kertoo CNN.

Hakukoneen käyttäjälle tekoäly edellyttää muutosta ajattelutavassa. Siinä missä hakukoneiden käyttö oli aiemmin hakusanojen syöttämistä hakukenttään ja vastaukseksi tulevan linkkilistan selailua, nyt luonnollisella kielellä esitettyyn kysymykseen saadaan luonnollinen vastaus.

Chattibotit tapaavat esittää tiedon ihmismäisesti ja uskottavasti – vaikka tieto olisi väärää. Tekoäly ei nimittäin tiedä olevansa väärässä.

Tässä vaiheessa tapahtuu iso asia: hakukone tarjoaa valmiiksi pureskellun vastauksen, joten sillä on myös siitä suuri vastuu.

Vaikka oheisissa vastuuvapauslausekkeissa vastuuta vastauksen tulkinnasta ja kriittisestä arvioinnista siirretään käyttäjälle, tämä ei tosiasiassa näe, mistä vastaus muodostuu. On tekoälyn toteutuksesta kiinni, missä määrin vastaus esitellään yhtenä totuutena ja tuodaanko vaihtoehtoiset näkökulmat tai epävarmuustekijät esille.

Vaikka vastauksen lopussa näytetään linkkejä, ne vastaavat kirjan lähdeviitteitä. Harva alkaa käydä niitä kriittisesti läpi.

Siinä missä internetin yleistymisen myötä ihmiset joutuivat opettelemaan medialukutaidon uudelleen, edessämme on uudenlaisen hakukonelukutaidon opettelu.

Koska tekoäly on oppiva, neuroverkkoihin perustuva, kuten nörttikielellä sanotaan, se myös kehittyy ajan myötä. Hakukoneiden kehittäjät ovat paljon vartijoina antaessaan hakukoneiden kehittyä tai olla kehittymättä tiettyyn suuntaan.

Maailmassa on paljon esimerkkejä, joissa tekoäly on käyttäjien ”koulutuksen” myötä muuttunut niin rasistiksi kuin syrjijäksi.

Teknologiayhtiöiden, etenkin Googlen ja Microsoftin, kilpa tekoälyvetoisissa hakukoneissa keskinäisine nokitteluineen on siinä määrin kovaa, että vastuullisuus olisi kovaa valuuttaa.

” Tekoälyn tuoma muutos ei jää hakukoneisiin.

Tekoälyn tuoma muutos ei jää hakukoneisiin. Osittain se on jo tapahtunut, vaikka enimmäkseen laitteiden ja palveluiden konepellin alla. Useimpien tuntemat verkkosivujen chattibotit ovat yleensä tekoälypohjaisia. Tekoäly myös parsii puhelimella otetun valokuvan lopulliseen muotoonsa laitteen usean kameran otoksesta.

Muutos ei lopu tähän. Se muuttaa myös monia ammatteja perustavanlaisesti. Monenlaiset analyysi- ja sisällöntuotantotehtävät voidaan siirtää koneelle, jolloin ihmisten tehtäväksi jää valvominen sekä sellainen luovuus, johon kone ei pysty. Edessä on iso yhteiskunnallinen keskustelu.

Isot teknologiset murrokset tunnistaa yleensä jälkikäteen. Useimmat muistavat, missä olivat kuullessaan Berliinin muurin murtumisesta, prinsessa Dianan kuolemasta, 9/11-terrori-iskusta tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Nyt todistamme muutosta, joka muuttaa maailmaamme yhtä paljon kuin internet tai älypuhelimet.

Missä sinä olit silloin?