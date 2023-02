Tekoäly voi asettaa monen työpaikan vaaraan, vaikka ei töitä suoranaisesti varastaisi. Listan uhanalaisista ammateista kokosi Business Insider.

Tekoälyn nopea kehitys on muuttamassa työelämää rajusti lähiaikoina. Vaikka teknologiaa on kehitetty vuosikausia, muutoksen suuruus alkaa avautua monelle vasta nyt.

Oppivalle tekoälylle voidaan syöttää merkittävä määrä pohjatietoa melkein mistä tahansa aihepiiristä. Tämän jälkeen tekoäly tekee sen pohjalta analyysin, jonka se pukee luonnollisen kielen muotoon.

Esimerkiksi syöttämällä tekoälylle suuren määrän oikeuden ennakkotapauksia, se voi kohtalaisen hyvällä todennäköisyydellä päätellä, miten meneillään olevassa tapauksessa käy ja kirjoittaa asiasta analyysin. Sama pätee moneen muuhunkin toimialaan.

Ensimmäinen ”tekoälyjulkkis” on viime vuoden lopulla julkaistu ChatGPT, joka on siirtymässä yhdessä vastaavien ohjelmistojen kanssa muun muassa osaksi hakukoneita, toimisto-ohjelmistoja ja pilvipalveluita.

Talouslehti Business Insider laati listan ammateista, joita tekoäly uhkaa eniten.

Teknologia-ala (koodaajat, ohjelmistoinsinöörit, data-analyytikot) Media-ala (mainonta, sisällöntuotanto, tekninen kirjoittaminen, journalismi) Lakiavustajat Markkina-analyytikot Opettajat Talousanalyytikot ja henkilökohtaiset talousneuvojat Osakekauppiaat Graafiset suunnittelijat Tilinpitäjät Asiakaspalveluagentit

Listaa tulee pitää suuntaa-antavana. Moneen ammattiin liittyy tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvittaneen edelleen ihmisiä. Esimerkiksi uutisten tuotannossa faktojen tarkistaminen on äärimmäisen tärkeää ja ainakin toistaiseksi tekoälyllä on siinä ongelmia.

Kotimaisittain on myös epäselvää, koska tekoäly kykenee tuottamaan luettavaa tekstiä suomen kielellä. Esimerkiksi ChatGPT osaa vastailla moniin kysymyksiin suomen kielellä, mutta kyse on koneellisesti suomeksi käännetystä tekstistä.

Tekstiä tuottava tekoäly pystyy tuskin myöskään korvaamaan kaikkia opettajan tehtäviä. Näihin kuuluvat muun muassa yksittäisten oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen sekä erot oppimisnopeudessa. Ihmisiä tarvitaan myös kiusaamista estämään ja yhdessä toimimista edistämään.

Business Insiderin mukaan tekoäly on korvannut ihmisiä joitakin ennusteita hitaammin juuri sen vuoksi, että ihmisen harkintaa tarvitaan edelleen. Tekoälyä tulee pitää tuottavuutta edistävänä työkaluna täydellisen korvikkeen sijaan.

On kuitenkin esitetty muitakin ammattiryhmiä, joihin tekoäly voi vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi näyttelijän työt elokuvissa, televisiossa tai vaikka videopeleissä, jos ja kun hahmot voidaan tuottaa digitaalisesti. Jo nyt on periaatteessa mahdollista korvata oikea ihminen vaikkapa äänikirjan lukijana. Näin on jo paikoin tapahtunut.

Samaan aikaan suuret hakukoneet, kuten Google ja Bing, ovat siirtymässä tekoälypohjaiseen tiedon jakamiseen. Se tarkoittaa luonnollisella kielellä tuotettuja vastauksia käyttäjien kysymyksiin perinteisten tuloslinkkien sijaan tai niiden lisänä.