Rahat viedään, tavaraa ei tule – netti­kaupasta on tehty valituksia kuukausi­kaupalla, mutta mitään ei tapahdu

Viranomaisilla ei ole käynnissä menettelyä tavaraa toimittamatta jättävän verkkokaupan suuntaan.

Virosta käsin toimiva Puhelinfix.fi-puhelintarvikekauppa jatkaa yhä tuotteiden myyntiä toimittamatta ostoksia. Euroopan kuluttajakeskus varoitti kaupasta ensimmäistä kertaa viime vuoden kesäkuussa.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut vantaalainen Satu kertoi ostaneensa joulukuussa puhelimen panssarilasin. Viikko ostoksen jälkeen hän sai ilmoituksen lähetyksen lähtemisestä. Sitä ei kuitenkaan koskaan näkynyt.

Satu kertoo yrittäneensä soittaa kauppaan 15 kertaa ja lähettäneensä kolme sähköpostia. Puheluihin eikä sähköposteihin ei vastattu.

Satu ei ole yksin. Palvelun viimeaikaiset yrityskohtaiset arviot Googlessa ovat järjestään yhtä tähteä ja täynnä varoituksia huijauksista.

Koska Satu oli maksanut ostoksensa pankkikortilla, luottokortin tarjoamasta korvausvastuusta ei ollut apua. Hän kääntyi asiasta varoituksen antaneen Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen.

Kävi ilmi, että käytännössä ainoa vaihtoehto oli eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn aloittaminen. Kyse on eräänlaisesta yksinkertaistetusta oikeusprosessista, jonka aloittamiskustannus on 86 euroa.

– Enemmänkin tässä vaivaa se, että netistä keräämäni tiedon perusteella tämä on saanut jatkua jo viime keväästä tai kesästä saakka ja sivusto edelleen jatkaa toimintaansa ihmisiä huijaten. Ja ilmeisesti viranomaisten kädet ovat sidotut, eikä tätä saada loppumaan, Satu sanoo.

Satu teki asiasta myös rikosilmoituksen. Poliisi kuitenkin päätti olla aloittamatta tutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. IS Digitoday on nähnyt päätöksen.

Euroopan kuluttajakeskuksen erityisasiantuntija Oskari Stenius sanoo, että Puhelinfixin takana oleva Sampobrand OÜ on tuttu yritys. Kuluttajakeskus on saanut sen toiminnasta noin 220 yhteydenottoa, joista 50 on tältä vuodelta. Valitukset liittyvät pääosin toimittamatta jääneisiin tarvikkeisiin. Luvut eivät kerro koko totuutta, koska kaikista tapauksista ei tehdä ilmoituksia.

Sittemmin taustayritykseksi on vaihtunut K-Power OÜ, mutta ainakaan toistaiseksi muutosta ei vaikuta tapahtuneen.

Sadulle neuvottu maksamismääräysmenettely ei myöskään ole mikään tae rahojen takaisin saamiseksi.

– Maksamismääräysmenettelyssä on riskinä, että jos yritys todetaan varattomaksi, niin tuomioistuimen tuomiot eivät auta. Silloin kuluttaja saattaa joutua itse vastaamaan maksusta ja jäädä myös ilman vaatimaansa kauppahintaa, Stenius sanoo.

Euroopan kuluttajakeskuksen pääasiallisena työkaluna on sovittelu. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut.

– Yritys on kuitenkin pysytellyt passiivisena koko tämän ajan. Se tarkoittaa tosiaan sitä, että kuluttajien riita-asiat eivät valitettavasti sovittelun avulla etene lainkaan, Stenius sanoo.

Kaupan taustalla aiemmin toiminut Sampobrand OÜ on joutunut Virossa kuluttajaviranomaisten mustalle listalle. Tällä on kuitenkin etupäässä pelotevaikutus, sillä listalle päätyminen ei estä liiketoimintaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) asiantuntija Fowaa Kyei kertoo, ettei kuluttaja-asiamiehellä ole käynnissä Puhelinfixiin kohdistuvaa menettelyä.

Viranomainen priorisoi toimintaansa esimerkiksi valitsemalla kohteekseen yrityksiä ja ilmiöitä, joilla on huomattavaa merkitystä laajojen ihmisjoukkojen kannalta. Kriteerinä on mahdollisimman suuren hyödyn tuottaminen kuluttajille, joten kaikkien valituksen kohteena olevien firmojen toimintaan ei puututa. Kyei kommentoi asioita yleisellä tasolla.

Viranomaisella on neuvotteluvelvollisuus, eli kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan ongelmallisesti toimivat elinkeinonharjoittajat luopumaan siitä menettelystä vapaaehtoisesti.

– Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä esimerkiksi siitä syystä, että emme pysty tavoittamaan yritystä, niin sitten mietitään muita keinoja. Keinojen valinta riippuu aina tapauksen erityispiirteistä, Kyei sanoo.

Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa yleisölle tiedottaminen, tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus kohteeseen ja sakon uhalla määrättävän kiellon hakeminen markkinaoikeudesta. Lisäksi viranomainen voi määrätä sisältöjen poistamisen verkkosivuilta tai sivuille pääsyn rajoittamisen. Kohde voi olla suomalainen tai ulkomaalainen. Oleellista on se, että sen toiminta kohdistuu suomalaisiin kuluttajiin.

– Kovemmat keinot ovat sellaisia, että niiden täytyy olla välttämättömiä, Kyei sanoo.

Puhelinfix.fi ei vastannut Ilta-Sanomat Digitodayn yhteydenottoon. Kaupan toiminnan ja kuluttaja-asiamiehen priorisointien perusteella ei vaikuta siltä, että muutosta olisi odotettavissa.