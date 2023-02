Näin ”Venäjän Google” suojelee Putinia – tässä ovat kielletyt sanat

Venäjän suurin hakukone pyrkii estämään presidentin kuvien näkymisen pilkkaavien hakutermien yhteydessä, Mezuda-lehti kertoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hallituksen kanssa veljeilystä arvostellun hakukone Yandexin eli ”Venäjän Googlen” suojeluksessa, riippumaton venäläismedia Mezuda kertoo (venäjäksi). Syynä tietojen paljastumiseen on Yandexin äskettäin kärsimä koodivuoto, jonka avulla on paljastunut lista estetyistä hauista.

Putinia esittäviin kuviin tai videoihin on voinut Yandexissa törmätä useilla varsin halventavilla ilmaisuilla. Vapaasti käännettynä yksi tällainen hakutermi on kusipää (хуйло). Muita Yandexin erikseen sensuroimia hakutermejä ovat esimerkiksi:

kalju (плешивый)

bunkkeripappa (бункерный дед)

mestarivaras (главный вор)

mulkku puvussa (хуй в скафандре)

miltä pedofiilit näyttävät (как выглядят педофилы)

koska hän kuolee (когда он сдохнет)

omituinen olento vilkuttamassa (странное создание машет рукой)

IS Digitodayn kokeillessa venäjänkielisiä termejä Yandexissa, osa niistä esitti edelleen kuvia Putinista keskiviikkona iltapäivällä, joissakin tapauksissa heti hakutulosten kärjessä. Joillakin hauilla kuvia ei kuitenkaan näkynyt ainakaan korkealla tuloksissa.

Ei ole selvää, miksi Yandexin väitetysti asettamat estot eivät näytä aina toimivan. Meduza ei tiedä, ovatko estot edelleen voimassa, mutta sensuurin piti päteä myös Yandexin käyttöön Venäjän ulkopuolelta käsin. Lisäksi Yandex on pyrkinyt estämään Z-kirjaimeen liittyviä hakuja näyttämästä muun muassa natseihin kytkeytyvää sisältöä.

Z on esimerkiksi Venäjän armeijan Ukrainan-sodassa käyttämä taistelutunnus, ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan Z-kirjain on leimautunut myös eri paikoin läntistä maailmaa. Muun muassa puhelinvalmistaja Samsung ryhtyi rajoittamaan kirjaimen käyttöä.

Sensuuri on viime päivinä ollut pinnalla myös Intian hallituksen vaatimusten vuoksi. Valtio käski Twitteriä ja YouTubea estämään BBC:n dokumentin, joka käsittelee kriittisesti maan pääministeriä. Palvelut näyttivät noudattaneen määräystä.