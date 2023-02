Elon Musk teki erikoisen tempun Twitterissä – erikoinen on selityskin

Musk saattaa testata Twitterin toimintaa omin käsin tilinsä yksityiseksi muuttamisella.

Twitterin omistaja ja toistaiseksi myös toimitusjohtaja Elon Musk on muuttanut Twitter-tilinsä yksityiseksi, jolloin myös twiitit muuttuvat salaisiksi. Niitä pääsevät katselemaan ainoastaan Muskin seuraajat tai tilin salaiseksi muuttamisen jälkeen seuraajiksi hyväksytyt käyttäjät.

The Independentin mukaan selitys on poikkeuksellinen: Musk testaa väitettä, jonka mukaan yksityisten tilien twiittien tavoittavuus voi olla merkittävästi tavallisia twiittejä suurempi. Lisäksi niiden interaktiot eli lainaukset, kommentit ja uudelleentwiittaukset ovat väitetysti yleisempiä.

Elon Muskin Twitter-tili on tällä hetkellä yksityinen.

Muut Twitter-käyttäjät ovat aiemmin raportoineet, että he ovat alkaneet saada ilmoituksia seuraamiltaan ihmisiltä vasta muutettuaan tilinsä yksityiseksi. Kyse on mitä ilmeisimmin palvelussa olevasta virheestä. Muskin toiminnassa saattaa olla kyse siitä, että hän on ryhtynyt palvelun toiminnan koekaniiniksi.

Aloitettuaan Twitterin johdossa Musk on tehnyt palveluun runsaasti muutoksia poikkeuksellisen tiukassa aikataulussa. Tämä on omiaan mahdollistamaan virheitä.

Musk on itse sanonut – nyt näkymättömissä olevassa twiitissään – pitävänsä tilinsä yksityisenä huomiseen eli helmikuun 2. päivään asti.

Muskilla on Twitterissä 127,7 miljoonaa seuraajaa.