Veroviranomainen hylkäsi 1800-luvulla alkunsa saaneen surisijan

Verohallintoa ei käy enää lähestyminen matkan päästä telekopiokoneella eli faksilla.

Veroviranomainen kertoo poistaneensa faksipuhelinnumeronsa käytöstä. Verohallinto ei kerro syytä suoraan, mutta antaa ymmärtää kyseessä olevan viestintämuodon vähäinen käyttö.

Verohallinnon mukaan viime vuoden veroasioinnista hoidettiin 0,1 promillea faksilla. Promillen kymmenys tarkoittaa kymmenestuhannesosaa.

Muita asiointitapoja olivat verotoimistolla käynti (1 %), puhelin (6 %) ja OmaVero (92 %) sekä chat (prosenttiosuutta ei ilmoitettu).

Faksi, koko nimeltään telefaksi, on alun perin analogista lankapuhelinverkkoa hyödyntänyt viestintäteknologia, joka mahdollisti kaukojäljennökset eli yleensä paperiarkeista tehdyt identtiset kopiot matkan päähän.

Vanhempi sukupolvi ja teknisesti valveutuneet nuorison edustajat tietävät faksin surisevan äänen. Se syntyy ”kättelystä”, kun lähettävä ja vastaanottava laite sopivat tiedonsiirron tavasta. Kun yhteisymmärrykseen päästiin, laitteen kaiutin yleensä suljettiin. Toimintaperiaate oli samanlainen kuin puhelinmodeemeilla.

Myös telekopiokoneena tunnetun faksin syntyhetki on määrittelykysymys. Faksibisneksessä toimivan HP:n mukaan sähkösanomien elektronisen tulostamisen keksi Alexander Baine vuonna 1843. Ensimmäisen kaupallisen faksijärjestelmän puolestaan kehitti Giovanni Caselli vuonna 1863.

Nyt Verohallinnon eläkkeelle päästämän faksityypin kaltaiset ensimmäiset laitteet nähtiin vuonna 1964, kun Xerox yhdisti laitteensa puhelinlinjoihin.

Faksi sai myös jatkoaikaa internetin avustuksella. Niin sanottu internet-faksi otettiin käyttöön vuonna 2010. Se ei kuitenkaan saavuttanut suosiossa sähköpostia.

HP, jolla mitä todennäköisimmin on toiminnassaan kaupalliset intressit ja tarkoitus kerätä rahaa, uskoo kuvien purkamisen signaaleiksi ja uudelleen kasaamisen vastaanottajan päässä olevan suosittua jatkossakin. Sitä tosin tehdään jatkossa aiempaa enemmän all in one -laitteilla sekä pilvipalveluilla.

Myös Verohallinnon tehtävä on kerätä rahaa. Se keräsi veroja yhteiskunnan käyttöön viime vuonna 75,6 miljardia euroa.

