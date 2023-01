Jussi otti sirun ihon alle ja maksaa kassalla kättä heilauttamalla – ”Oma kokemukseni on, että...”

Käteensä voi asentaa sirun, jolla voi maksaa ostoksensa kaupan kassalla. Muutama asia on syytä tietää ennen hankintaa.

Helsinkiläinen tatuointi- ja lävistysyrittäjä Jussi Paradise asentaa mikrosiruja ihmisten käsiin ja on ottanut sellaisen itselleenkin. Kyse on samasta nfc-lähilukuteknologiasta, jolla ostoksia maksetaan sirukortilla tai puhelimella ilman fyysistä kontaktia – mutta käteen upotettuna.

– Yleensä se laitetaan oikeassa kädessä pikkurillin/nimettömän kohdalle ulkokämmeneen tai vasemmassa kädessä etusormen ja peukalon väliin. Kun kuvitellaan, miten yleensä maksupäätteet toimivat ja miten käsi siihen taipuisi sopivassa asennossa, niin pystyy saamaan idean niistä paikoista, Paradise kertoo.

Paradise asensi ensimmäiset implantit itselleen jo vuoden 2002 paikkeilla, mutta ne olivat nykyistä isompia eivätkä sisältäneet teknologiaa. Ne hän hankki esteettisistä syistä. Maksuihin hän käyttää implanttia, joita hän on asentanut vajaan vuoden verran. Asiakkaita on ollut kymmenittäin.

– En usko, että tästä mikään mainstream-juttu on tulossa. Aika tasaisesti tuota kyselyä on ollut tämän koko ajan, Paradise arvioi.

Hänen mukaansa asiakkaista moni on seurannut ihonalaisia implantteja jo pidempään ja odottanut, että aikaa on kulunut ja kokemuksia muilta on kertynyt ennen kuin uskaltaa itselleen ottaa. Käytännössä asentamiseen on muutamia tapoja, joista Paradise on valinnut skalpellilla tehtävän pienen viillon implantin ihotaskua varten.

– Se on yleensä muutamien minuuttien kestoinen toimenpide, ja paraneminen kestää joitain viikkoja.

Tältä käsi näyttää heti implantin asentamisen jälkeen.

Paradise ei ole toistaiseksi kohdannut ongelmia. Kaikki ovat osanneet haavansa hoitaa, ja hän myös testaa implanttien toimivuuden etukäteen. Mutta hän korostaa, että komplikaatioiden riski on aina olemassa, kun iho rikotaan.

– Ellei hygienia ole kunnossa, niin silloin varsinkin voi tulla vaikeitakin ongelmia. Osa on myös asentanut implanttia sellaiseen paikkaan, jossa iho on niin paksua tai asentanut sen liian syvälle, että implantin lukeminen vaikeutuu merkittävästi.

Paradise kertoo myös nähneensä netissä videoita, jotka ovat ”aika pelottavaa katseltavaa”.

Ihonalaisen sirun hyötynä on vaivattomuus. Maksukorttia tai puhelinta ei tarvitse kaivaa esiin kassalla. Toisaalta joskus sirun tunnistuksessa voi olla ongelmia tai hitautta.

– Oma kokemukseni on, että implantilta lukeminen on heikomman antennin takia hieman hitaampaa. Eli maksupäätteet eivät aina lue sitä ihan niin vahvasti kuin kortilta tai puhelimelta, Paradise kertoo.

Kuten maksukorteilla, myös implantilla on viimeinen käyttöpäivä. Paradisen kädessä oleva siru lakkaa toimimasta vuonna 2029. Silloin se on otettava pois ja uusi laitettava tilalle, jos kätevää maksamista haluaa jatkaa.

Normaalista nfc-maksamisesta on tuotu vuosien varrella esiin potentiaalisia tietoturvaongelmia. On esimerkiksi esitetty huolia, että siruja voidaan lukea tarpeeksi lähelle pääsevällä laitteella tai että sirun ja kassapäätteen välistä liikennettä voidaan salakuunnella.

Implantin valmistaja puolalais-brittiläinen Walletmor korostaa maksutapahtuman onnistuvan vain erittäin lyhyeltä etäisyydeltä. Yhtiön mukaan riskiä tietojen luvattomalle lukemiselle ei ole.

Siruun tallennetaan maksukortin tiedot, jotka on liitetty käyttäjän pankkitiliin. Olemassa oleva pankkitili ei kuitenkaan kelpaa. Siru edellyttää toimiakseen ulkopuolista ja bulgarialaista iCard-palvelua, johon luodaan ilmainen henkilökohtainen tili käyttövaroineen.

Jussi Paradisen mukaan implantin saa myös jäädytettyä ja avattua sovelluksesta halutessaan, jos vaikka on lähdössä iltaa viettämään ja pelkää, että joku tulee viemään rahat tililtä.

Mikäli maksu ylittää 50 euron rajan, käyttäjän pitää näpytellä maksupäätteeseen pin-koodinsa, kuten muidenkin lähimaksutapojen kohdalla.

Mutta entä, jos implantti hajoaa vaikkapa iskusta?

– Itse en ole kuullut tällaisesta, että implantti yhtäkkiä vain lakkaisi toimimasta. Iskun pitäisi olla sen verran kova, että siinä vaiheessa voi olla muitakin huolia. Implantti on suunniteltu kestämään myös iskuja tiettyyn pisteeseen asti, Paradise vastaa.