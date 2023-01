Microsoft kärsii parhaillaan laajoista ongelmista.

Teknologiayhtiö Microsoft kärsii ongelmista, jotka koskevat ainakin Teams-viestintäohjelmistoa sekä yrityksissä laajasti käytettyä Sharepoint-alustaa.

Toimintahäiriöistä ilmoituksia keräävässä Downdetector-palvelussa on vahva piikki vikailmoituksissa, jotka koskevat Microsoft Teamsia, Microsoft 365 -palveluita sekä Microsoftin Azure-palveluita.

Myös Outlook-sähköpostissa on iso ilmoitussuma. IS Digitoday on kuullut useammalta taholta Outlook-sähköpostin toimivan toimivan hyvin tahmaisesti. IS Digitodayn tietojen mukaan myös Sharepoint-palveluissa on ongelmia.

Microsoft kertoo Office 365 -tilasivullaan ongelmien koskevan seuraavia palveluita:

Microsoft Teams

Exchange Online

Outlook

SharePoint Online

OneDrive for Business

Microsoft Graph

Microsoftin Office 365 -tilasivulle on tosin vaikea päästä mitä ilmeisimmin juurikin yhtiön ongelmien vuoksi.

Yhtiö kertoo Twitterissä uskovansa ongelman syyn löytyvät verkkopuolelta. Yhtiö selvittää parhaillaan ongelmaa tutkimalla telemetriatietoja.

Downdetectorin mukaan ongelmat alkoivat noin kello 9 Suomen aikaa.

Uutista päivitetty lisätiedoilla.