Microsoftin lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hankkeet ovat pahoissa vaikeuksissa, Windows Central kertoo.

Teknologiayhtiö Microsoft vähentää rajusti väkeä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden hankkeistaan. Windows Centralin mukaan irtisanomiset uhkaavat HoloLens-silmikon koko tulevaisuutta.

HoloLens on Microsoftin ammattikäyttöön suuntaama lisätyn todellisuuden päähine tai silmikko, joissa yhdistellään luonnollista näkymää ja tietokonegrafiikkaa. Käyttäjä siis näkee sekä todellisia että keinotekoisesti luotuja asioita, ja laitteen ensimmäinen sukupolvi lanseerattiin näyttävästi vuonna 2016.

Hanke on herättänyt paljon vastustusta jopa Microsoftin sisällä. Syynä on jopa 22 miljardin dollarin sopimus Yhdysvaltain armeijan kanssa. Microsoft on rakentanut sotilaille suunnattua HoloLensiä, mutta jo vuonna 2019 hanke sai tuomion joukolta Microsoftin työntekijöitä.

Viime keväänä väitettiin, että sotilassilmikko on vaikeuksissa ja myöhässä aikataulusta. Nyt tehdyt irtisanomiset kyseenalaistavat entisestään sopimuksen ja koko HoloLensin.

Microsoft kertoi viime viikolla vähentävänsä jopa 10 000 työpaikkaa kuluvan vuoden kolmanteen neljännekseen mennessä. Suurista potkuista ilmoittivat myös Google ja Spotify.

Microsoft myös sulkee vuonna 2017 ostamansa virtuaalitodellisuusyritys AltSpaceVR:n. Se kertoi Twitterissä sulkeutuvansa 10. maaliskuuta. Windows Centralin mukaan lopetus tarkoittaa käytännössä loppua Microsoftin metaversumille, ellei yhtiö sitten panosta siihen muilla keinoilla.

Metaversumista on povattu uutta katastrofia Microsoftille esimerkiksi Nokia-puhelinten jatkoksi. Koko termi metaversumi (metaverse) jäänyt kaukaiseksi tavallisille ihmisille, mutta sen voi nähdä kokoelmana erilaisia virtuaalisia maailmoja.

Jättipotkuista viime syksynä kertonut Meta eli entinen Facebook jaksaa vielä uskoa metaversumiin. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg mainitsi metaversumin Metan tulevana painopistehankkeena uuden tekoälymoottorin sekä mainos- ja liiketoiminta-alustojen ohella.

Windows Centralin mukaan myös Microsoftin Mixed Reality Tool Kit -työkalupakin tiimi on irtisanottu kokonaisuudessaan.

Myös Applen lisätyn todellisuuden hankkeet ovat olleet vaikeuksissa. Yhtiön avaus tällä markkinalla, lisätyn todellisuuden päähine, voi viivästysten jälkeen vihdoin nähdä päivänvalon tänä vuonna.

Mutta Applen jatkosuunnitelmat päähineen jälkeen ovat tiettävästi menneet uusiksi. Yhtiö kaavaili päähineen perään kevyitä laseja, mutta niiden sijaan Applen kerrotaan panostavan päähineensä halvempaan versioon.

Yhtiön tavoitteena uskotaan kuitenkin viime kädessä olevan iPhone-puhelimen korvaaminen älykkäillä silmälaseilla.