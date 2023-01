Yle: Venäjää vastaan on olemassa vahva pakote, jota ei ole vielä käytetty

Älypuhelinten toiminnan estäminen olisi periaatteessa mahdollista, Yle kirjoittaa.

Lännellä on Ukrainassa sotaa käyvää Venäjää vastaan pakotekortti, joka on toistaiseksi kääntämättä. Ylen kuva- ja videoartikkelin mukaan länsimaisten älypuhelinten toiminnan estäminen olisi teknisesti mahdollista.

Lue lisää: Yle: Suomalais­firmat saivat 72 tuntia aikaa Venäjällä – ottivat käyttöön ”kuolleen miehen kytkimen”

Teoriassa älypuhelinten toiminta voitaisiin estää samalla tavalla kuin venäläispankit irrotettiin kansainvälisestä swift-pankkiverkostosta. Jos länsi irrottaisi älypuhelimet verkosta, sillä voisi olla huomattavia vaikutuksia Venäjän yhteiskunnan toimintaan ja sähköisten palvelujen käyttöön.

Länsimaisia tuotteita käytetään edelleen Venäjällä huolimatta siitä, että lukuisat valmistajat Apple mukaan lukien vetäytyivät maasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan lähemmäs vuosi sitten. Esimerkiksi iPhonet ovat edelleen statussymboleita Venäjällä ja niitä myytiin maassa viime vuonna 2,2 miljoonaa kappaletta.

Yhdysvallat tai Euroopan unioni eivät ole toistaiseksi esittäneet älypuhelinten estämistä ja se olisi toteutuessaan ennennäkemätöntä koko maailman mittakaavalla. Ylen artikkelissa ei spekuloida, millaisena provokaationa älypuhelinten toiminnan estäminen saatettaisiin nähdä Venäjän hallinnossa.

Venäjää vastaan on kohdistettu sen digitalisoituneeseen yhteiskuntaan kohdistuvia pakotteita. Esimerkiksi länsimaiset suoratoistopalvelut ovat vetäytyneet Venäjältä, mihin Venäjä on vastannut sallimalla piratismin.

Lue lisää: Spotify sulkee palvelunsa Venäjällä

Lue lisää: Netflix pimeni Venäjällä viime viikolla, vaikka se sanoi jo maalis­kuussa lähtevänsä – tässä viivästyksen syy

Venäjä on uhmannut pakotteita muun muassa sallimalla ohjelmistopiratismin ja vihamielisten maiden tavaramerkkioikeuksien rikkomisen. Esimerkiksi piraattituotteiden maahantuonti, jota Venäjällä kutsutaan ”rinnakkaistuonniksi”, on nykyisin sallittu.

Äskettäin Venäjän liittolainen Valko-Venäjä seurasi mallia ja salli elokuvien, musiikin, tv-ohjelmien ja tietokoneohjelmistojen käyttämisen ilman oikeuksienhaltijoiden lupaa.

Lue lisää: Valko-Venäjä salli piratismin – laissa todella erikoinen vaatimus

Venäjän oma puhelinteollisuus ei ole hyvällä tolalla. Venäjän näkyvin yritys päästä kansainvälisille puhelinmarkkinoille olivat Yotaphonen vuodesta 2011 eteenpäin julkaisemat laitteet. Valmistaja meni kuitenkin konkurssiin vuonna 2019.

Lue lisää: "Putin-puhelimen" taru Suomessa päättyi – Tivi: Yhtiö konkurssiin

Applen tuotteiden lisäksi maassa on myyty paljon kiinalaisia puhelimia, ja Nokia-puhelimia valmistavalla HMD Globalilla on myös ollut maassa kohtuullinen markkinaosuus. Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen HMD lopetti laitemyynnin Venäjällä, ja myös Huawein puhelimia on ollut vaikea saada kaupoista.

Kiina on kehittänyt omille puhelimilleen USA:sta riippumattoman ekosysteemin ja sovelluskaupat. Venäjä on yrittänyt samaa ja kehittänyt muun muassa NashStore-sovelluskaupan (”Meikäläisten kauppa”), mutta siellä on tarjolla vain noin 3000 sovellusta. Venäjän nettijätti Yandex kokeili aiemmin kilpailla Googlen kanssa sovelluskaupalla, mutta sulki omansa vuonna 2020.

Lue lisää: Venäjä julkaisi oman sovellus­kaupan – hakkerit iskivät heti

Moni teknologiayhtiö ei ole sulkenut täysin ovia Venäjälle. Esimerkiksi Microsoft tukee aktiivisesti Ukrainan kyberpuolustusta Venäjää vastaan, mutta samalla sen ohjelmistot mahdollistavat kriittisen infrastruktuurin toimimisen Venäjällä. Yhtiö kuitenkin toimii aktiivisesti myös Venäjän tiedustelupalvelun kyberosastoja vastaan.

Lue lisää: Microsoft rampautti Venäjän sotilas­tiedustelun verkko-operaation

Lue lisää: Microsoft torjuu Venäjän hyökkäyksiä Ukrainassa, mutta väittää ettei ole sodassa – nyt yhtiö kertoo, mistä on kyse

Suuret pilvipalvelut Amazon Web Services, Microsoftin Azure ja Google Cloud eivät ota uusia asiakkaita Venäjällä. Päätökset tehtiin viime vuoden maaliskuussa, kertoo TechCrunch. Tiettävästi palveluiden toimintaa ei ole kuitenkaan estetty, joten vanhat asiakkaat Venäjällä voivat yhä jatkaa niiden käyttämistä.