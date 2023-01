LG vetää 86-tuumaisia televisioitaan takaisin kaatumisvaaran vuoksi.

Eteläkorealainen elektroniikkavalmistaja LG Electronics vetää takaisin 86-tuumaisia televisioitaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. Tietyt vapaasti seisovat mallit saattavat olla epävakaita jalustalla ollessaan. Yhtiön mukaan ongelma voi ilmetä, jos jalustan asentaa väärin.

LG antoi Ilta-Sanomat Digitodaylle seuraavan lausunnon:

LG on huomannut, että telineen virheellinen asennus tiettyihin LG 86 tuuman UHD-televisiomalleihin voi aiheuttaa haavoittuvuutta television tukitelineen eheyteen. Tämä haavoittuvuus ilmenee kuitenkin vain, jos jalustaa ei ole asennettu oikein. Kun jalusta on asennettu täsmälleen tuoteohjeissa kuvatulla tavalla ja kaikki mukana toimitetut ruuvit on käytetty ja kiristetty oikein, tätä rakenteellista vikaa ei tapahdu.

Asiasta tiedotti myös kuluttajatuotteiden turvallisuutta Yhdysvalloissa valvova viranomainen.

LG tietää 22 tapauksesta, joissa television jalusta on ollut epävakaa. 12:ssa tapauksessa televisio on kaatunut. Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen. Pohjoisamerikkalaisen viranomaisen mukaan vaarana on kuitenkin lapsen tai muiden loukkaantuminen tai jopa kuolema.

Kyseiset mallit ovat 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD ja 86NANO75UQA. Niiden sarjanumerot alkavat 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM tai 208RM ja löytyvät television takaa oikealta alhaalta yhdessä mallinumeron kanssa.

Yhdysvalloissa malleja on myyty noin 52 000 kappaletta, Kanadassa noin 1800 ja Meksikossa noin 2900 kappaletta. Mallit ovat olleet saatavilla myös Suomessa, joskin niitä on tiettävästi myyty verrattain vähän.

Yhdysvalloissa tv-mallit olivat myynnissä maaliskuusta syyskuuhun vuonna 2022.

Yhdysvaltain viranomaisen mukaan televisiot tulisi välittömästi irrottaa jalustastaan ja sijoittaa turvalliseen paikkaan ilmaista korjausta odottamaan. LG antaa ensisijaisesti ohjeita jalustan tarkastamiseen itse.

Ensisijaisena toimenpiteenä LG on tarjonnut kuluttajille lisäohjeita siitä, kuinka tehdä perusteellinen tarkastus jalustan elementtien oikean asennuksen varmistamiseksi. Myös lisätoimenpiteitä, kuten teknikon käyntiä ja uusia ruuveja tai teline-elementtejä, on harkittu tilanteen mukaan.

LG:n mukaan tuote ei ole viallinen eikä aiheuta merkittävää vaaraa tai kohtuutonta riskiä. Kuluttajien turvallisuuden takia yhtiö on kuitenkin ryhtynyt toimiin tiedottaakseen ja tarjotakseen tukea asiaankuuluvien tv-mallien omistajille mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

Jos televisio on kiinnitetty seinään, ei kuluttajan tarvitse tehdä mitään.