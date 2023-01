Seurantaohjelma paljasti oletetun laiskottelun. Työntekijän selitykset hävisivät kanadalaisessa oikeudessa.

Kanadalaisen Reach CPA -yhtiön tilintarkastaja määrättiin oikeudessa maksamaan työnantajalleen takaisin noin 1700 euroa tekemättömästä työstä ja etukäteen saadusta palkasta. Tätä oli edeltänyt työntekijän vaatimus työnantajalle noin 3450 euron korvauksista laittoman irtisanomisen perusteella.

Tapaus kääntyi työntekijän tappioksi, koska työnantaja oli asentanut hänen työkannettavaansa työntekijän tekemisiä valvovan seurantaohjelmiston nimeltä TimeCamp. Ohjelmiston avulla pääteltiin, että työntekijä hoiti henkilökohtaisia asioita työajalla viime keväänä.

Oikeuden päätöksen mukaan työntekijä oli tietoinen tämän ohjelman asentamisesta. Hän sanoo kokeneensa TimeCampin vaikeaksi, eikä pystynyt saamaan sitä erottamaan henkilökohtaista käyttöä työkäytöstä. Tuomarin mukaan hänen ei kuitenkaan tarvinnut itse tehdä mitään, vaan työnantaja tunnisti käyttötarkoituksen, kuten suoratoistopalvelun käytön, ohjelman avulla.

Puuttuvia työtunteja kirjattiin kaikkiaan lähes 51. Työntekijä vetosi muun muassa siihen, että hän tulosti asiakirjat työtään varten, eikä TimeCamp tunnistanut niiden kanssa vietettyä työaikaa. Ohjelmisto kuitenkin seurasi myös tulostamista, eikä työntekijä olisi pystynyt kirjatussa ajassa tulostamaan kaikkia tarvitsemiansa asiakirjoja.

CBS Newsin mukaan kyseessä on yksi ensimmäisistä tapauksista, missä työntekijä on valvontateknologian nojalla määrätty korvauksiin laiskottelusta työajalla.

Työntekijöiden sähköinen seuranta sinänsä on kuitenkin hyvin vanhaa perua. Esimerkiksi jo vuonna 2001 Yhdysvalloissa jo 78 prosenttia yrityksistä teki jonkinlaista sähköistä työvoiman seurantaa yhden tutkimuksen mukaan.

TimeCampin avulla on mahdollista esimerkiksi seurata sovelluksien, verkkosivujen ja asiakirjojen parissa vietettyä aikaa. Apuna voidaan käyttää myös kuvakaappauksia. Oikeudessa käytettiin todisteina videotallenteita, mutta on epäselvää, otettiinko nekin TimeCampin avulla. Ohjelmiston verkkosivuilta on vaikea löytää tietoa tästä ominaisuudesta.

Laiskottelua pelkäävillä työnantajilla on kuitenkin yhä useammin kovat panokset piipussa. Yrityksille myydään erilaisia valvontaratkaisuja, jotka käytännössä alistavat työntekijät jatkuvaan tarkkailuun. Työntekijöistä voidaan ottaa esimerkiksi kuvia web-kameralla, ja kuvakaappaukset yhdistetään tietoon sovellusten käytöstä ja näppäinpainalluksista.

Perinteisesti sähköposteja ja puhelinta koskenut seuranta ylettyy nykyään paitsi nettikäytön seurantaan, myös tekstiviesteihin, sosiaalisen median viesteihin ja jopa normaalisti yksityisiin viestipalveluihin kuten WhatsAppiin.