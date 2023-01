Vaikka elektroniikkamessuilla oli esillä uutta ja hienoa teknologiaa, televisioissa kehitys on hidastunut. Ostajan kannattaa kiinnittää huomiota perusasioihin.

Las Vegasin CES-messut paikan päällä kiertänyt teknologia-asiantuntija Petteri Järvinen arvioi televisioiden teknologian kypsyneen tasolle, josta on vaikea enää parantaa.

– 4K-tarkkuudesta ei kannata enää mennä ylöspäin, koska 8K-sisältöä ei ole saatavilla ja näytön pitäisi olla jättimäisen suuri, ennen kuin tarkkuuden hyödyt voisi nähdä. Toisaalta 65 tuumaa on niin iso koko, että harvaan suomalaiseen olohuoneeseen mahtuisi isompaa televisiota, Järvinen sanoo IS Digitodaylle.

Järvinen toteaa myös väritoiston olevan tasolla, josta maallikon silmä ei löydä virheitä. Sähkön kulutus puolestaan kasvaa näytön kasvaessa, eivätkä nuoret katso televisiota vanhempiensa malliin.

Esimerkiksi LG:n lupaukset uutuuksien paremmasta kirkkaudesta eivät Suomen usein hämärissä olosuhteissa paljoa merkitse – etenkin kun myös kirkkaus syö lisää kallista sähköä.

LG esitteli CESissä myös läpinäkyvää televisiota.

Mihin ominaisuuksiin tavallisen ostajan kannattaisi sitten kiinnittää huomiota tänä vuonna?

– Hdr-tuki eli kuvan parempi dynamiikka kannattaa varmistaa. Yle Areena lähetti hdr-kuvaa netin kautta jalkapallon MM-kisoista ja niissä kuvanlaatu oli selvästi aidompi. Hdr-kuvaa on lisäksi saatavissa uhd-elokuvalevyiltä ja suoratoistopalveluista, Järvinen listaa.

Myös laitteen ulkonäköä kannattaa pohtia. Se on suuren osan ajasta sammutettuna ja siten osa sisustusta.

Samsungin micro led -tekniikkaa käyttävä valikoima on reunaton, mutta luultavasti yhä varsin hintava.

– Näytön reunattomuus, ohuus ja jalusta sekä liityntäjohtojen sijoittelu voivat olla arjessa tärkeämpiä kuin tekniset yksityiskohdat. Lisäksi kannattaa aina hankkia soundbar tai erillinen av-vahvistin, jotta television pienet kaiuttimet eivät latista katseluelämystä, Järvinen neuvoo.

Vanhempiakin tv-malleja kannattaa harkita. Järvisen mukaan kuvanlaatu on jo muutaman vuoden ollut riittävällä tasolla, ja suoratoistopalveluiden kaltaisilla sovelluksilla televisiosta saadaan irti enemmän kuin tv-kanavia katsomalla.

Onko kulman takana jotain merkittävää uutta? Kuten ilman laseja katsottavat 3d-televisiot. LG myös demosi messuilla rullattavaa tv:tään.

– 3d-näyttöjä on demottu jo pitkään, mutta niiden katselukulma on kapea, eikä kuvan tarkkuus ja kirkkaus ole 2d-televisioiden tasolla. Rullattava näyttö esiteltiin jo muutama vuosi sitten ja olisi toimiva idea pienissä suomalaisissa kodeissa, kun näytön saisi laskeutumaan katosta valkokankaan tavoin vain tarvittaessa. Tähän on kuitenkin vielä matkaa, sillä taipuisan näytön valmistaminen on kallista.

Aikanaan tulevaisuuden visioissa esitellyt koko seinän näytöt voidaan toistaiseksi unohtaa. Kallistunut sähkö ja lisääntynyt ympäristötietoisuus eivät tue sellaista kehitystä.

– Suurin muutos voikin olla se, että katselu muuttuu henkilökohtaiseksi, kun VR-lasien ja silmälasinäyttöjen ansiosta alamme katsella videoita ajasta ja paikasta riippumatta, Järvinen ennustaa.

Pari poimintaa messuilta

LG:n odotetuin messuilla paljastettu uutuus on 97-tuumainen Signature Oled M3. Kyseessä on virtajohtoa lukuun ottamatta täysin johdoton televisio, joka käyttää erillistä liitäntäboksia kuvan välittämiseen. Kuva siirtyy boksista televisioon langattomana tiedonsiirtona.

Hdmi-johdot ja muut kaapelit liitetään boksiin, joka kykenee 4K uhd -tarkkuuden suoratoistoon 120 hertsiin asti. Esimerkiksi pelikonsolin ei siis tarvitse olla television välittömässä läheisyydessä.

LG:n M3-telkkari ottaa kuvan langattomasti vastaan boksista, johon kaapelit kiinnitetään. Boksi on kuitenkin melkoinen laatikko.

Samsung puolestaan mainostaa Neo QLED -televisioita, jotka pyrkivät parantamaan kuvaa tekoälyn avulla kohtauspohjaisesti. Samsung myös kertoi kehyksettömästä micro led -mallistostaan, jossa koot vaihtelevat 50 tuumasta aina 140 tuumaan.

Samsungin tavallisempaan oled-tekniikkaan pohjaava tv-mallisto on saatavilla 55:n, 65:n ja uusissa 77:n tuuman kokovaihtoehdoissa samalla kirkkauden ja värien parantamiseen tähdäten. Oled-valikoima tukee enimmillään 144 hertsin virkistystaajuutta, josta on iloa pelien pelaajille.

Lisäksi kaikkiin Samsungin älytelevisioihin tulee saataville Samsung TV Plus -tilausvideopalvelu. Tiedotteen mukaan se on mainoksia vastaan ilmainen ja tarjoaa maailmanlaajuisesti yli 1800 kanavaa. Saatavuus ja tarjonta Suomessa on epäselvä.

Hisensellä ja TCL:llä oli esillä laserprojektoreita, joista saa jopa 120 tuuman kuvan, mutta Järvisen mukaan kuva on haalea ja kontrastiton oled-televisioihin verrattuna. Projektorit toimivat kankaan edestä ja alta, eikä niitä tahdo projektoreiksi tunnistaa.

– En usko, että tällaiset yleistyvät ainakaan Suomessa, Järvinen sanoo.

Yksi CES-messujen erikoisuus oli kalifornialainen startup Displace, joka esitteli aidosti langattoman modulaarisen 55-tuumaisen television. Siinä on kaksi akkua, joita voi vaihtaa lennossa. Eli virtajohtoakaan ei tarvita. Tv kiinnittyy tasaiseen pintaan sähköisellä imukupilla.

Displace-television hyöty kuluttajalle jäi epäselväksi.

– Jännä laite, mutta vaikea ymmärtää mihin käyttöön. Esittelijä kertoi, että telkkarin voi siirtää helposti huoneesta toiseen ja kun tulee vieraita, neljä telkkaria voi yhdistää jättisuureksi 2x2 kuvapinnaksi. Hauska idea, mutta vaikea nähdä tälle kotikäyttöä – messuilla tai julkisissa tiloissa kylläkin, Järvinen analysoi.