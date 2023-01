Valko-Venäjä salli piratismin – laissa todella erikoinen vaatimus

Oikeuksienhaltijat voivat anoa korvauksia, mutta niiden saamisesta ei ole takeita, TorrentFreak kirjoittaa.

Valko-Venäjällä astui voimaan laki, joka sallii elokuvien, musiikin, tv-ohjelmien ja tietokoneohjelmistojen käyttämisen ilman oikeuksienhaltijoiden lupaa. TorrentFreak-sivuston mukaan tämä on sallittua, jos sisältö on peräisin epäystävälliseksi katsotusta maasta ja maa on kieltänyt laillisesti julkaistun aineettoman omaisuuden käyttämisen Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjä on Ukrainassa sotaa käyvän Venäjän liittolainen ja on siksi eri länsimaiden pakotteiden kohteena. Se on rajoittanut myös digitaalisten sisältöjen saatavuutta.

Vaikka sisältöjen käyttöön ei näissä tapauksissa tarvita lupaa, käyttäjien on kuitenkin maksettava siitä valtion kassaan. Oikeuksienhaltijat voivat anoa korvauksia tästä kassasta kolmen vuoden kuluessa tai muuten rahat päätyvät pysyvästi Valko-Venäjälle.

On epäselvää, millä hinnalla korvauksia maksetaan ja saavatko oikeuksienhaltijat rahoja käytännössä ollenkaan. Laki on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Venäjä on sodan aloitettuaan sallinut muun muassa ohjelmistopiratismin. Viime vuoden maaliskuussa valtio ilmoitti, ettei se välitä vihamielisten maiden tavaramerkkioikeuksista.

Esimerkiksi piraattituotteiden maahantuonti, jota Venäjällä kutsutaan ”rinnakkaistuonniksi”, on nykyisin sallittu.

Kaikesta huolimatta joitakin länsimaisia ohjelmistoja on ylläpidetty Venäjälläkin vielä laillisesti. Muun muassa Microsoft on tukenut Venäjän kriittistä infrastruktuuria, kuten kouluja ja terveydenhuoltoa, ohjelmistoillaan.