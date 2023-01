Jättisakot iskevät suoraan Facebookin ytimeen

EU:n tietosuojaviranomaisten päätöksen katsotaan velvoittavan Meta pyytämään suostumus kohdennettuun mainontaan. Meta on eri mieltä ja valittaa päätöksestä.

Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta sai kylmät terveiset Euroopasta keskiviikkona. Irlannin tietosuojaviranomainen antoi yhtiölle 390 miljoonan euron sakon Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

Taustalla oli EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista koostuvan neuvoston päätös, joka kumosi Irlannin viranomaisen linjauksen Metan toiminnan laillisuudesta.

Jutun alulle pannut tietosuoja-aktiivien järjestö NOYB pitää päätöstä merkittävänä iskuna Metalle. Sen mukaan Meta ei saa nyt kiertää tietosuoja-asetusta käyttöehtoihin sisältyvän lausekkeen avulla.

Käytännössä Metan olisi nyt saatava käyttäjiltään suostumus henkilökohtaiseen mainontaan, ja sen on annettava käyttäjille "kyllä/ei"-vaihtoehto.

– Tämä on valtava isku Metan voitoille EU:ssa. Ihmisiltä on nyt kysyttävä, haluavatko he, että heidän tietojaan käytetään mainoksiin vai ei. Heillä on oltava kyllä- tai ei-vaihtoehto, ja he voivat muuttaa mielensä milloin tahansa. Päätös takaa myös tasapuoliset toimintaedellytykset muiden mainostajien kanssa, joiden on myös saatava suostumus, NOYBin puheenjohtaja Max Schrems sanoo tiedotteessa.

Meta on päätöksen vaikutuksista eri mieltä. Yhtiö sanoi The Guardianin mukaan, että väite etukäteisen suostumuksen edellyttämisestä on väärä ja päätös ei estä kohdennettua mainontaa Metan alustoilla. Meta valittaa päätöksestä, joten mitään konkreettista tuskin tapahtuu vielä pitkään aikaan.

Päätöksessä ei kielletä muita mainonnan muotoja, kuten sivun sisältöön perustuvia kontekstuaalisia mainoksia. Metan liiketoiminta on kuitenkin ollut vaikeuksissa jo ennen viranomaisten toimia. Marraskuussa toimitusjohtaja Mark Zuckerberg irtisanoi 11 000 Metan työntekijää kertoessaan mainostulojen laskusta.

Syyskuussa Irlannin tietosuojaviranomainen määräsi Metalle 405 miljoonan euron sakon tietosuojarikkomuksista lasten henkilötietojen käsittelyssä Instagramissa. Kyseessä on kaikkien aikojen toiseksi suurin seuraamusmaksu, joka perustui Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn.

Tietosuojaviranomainen näki ongelmallisena Instagram-yritystiliä käyttävien lasten sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden julkistamisen sekä lasten henkilökohtaisten Instagram-tilien pitämisen oletusarvoisesti julkisina.