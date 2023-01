Pakkanen voi olla myrkkyä puhelimelle ja kuulokkeille – näin käytät laitteita oikein

Puhelimen ja kuulokkeiden toiminta muuttuu pakkasella.

Kireät pakkaset panevat mukana kannettavan elektroniikan, kuten puhelimet ja kuulokkeet, koetukselle. Kun lämpömittarin lukemat putoavat, alkavat elektroniset laitteet usein temppuilla.

Syynä on se, että elektroniikassa useimmin käytettyjen litium-ioniakkujen sisäinen resistanssi on erittäin pieni eli ne synnyttävät hyvin vähän hukkalämpöä. Tästä hukkalämmöstä olisi hyötyä, kun lämpötilat putoavat alle nollan, kertoo Wired. Mitä kylmemmäksi ilma käy, sitä hitaampi on akkujen kemiallinen reaktio. 30 asteen pakkasessa puhelimen toiminta-aika voi olla vain muutamia minuutteja.

Kokosimme ohjeita puhelimen käyttämiseksi pakkasella. Lähteinä toimivat muun muassa Ilta-Sanomat Digitoday, Fonum, Gigantti sekä DNA.

Lataa puhelin ennen ulos lähtemistä. Monet suosittelevat olemaan lataamatta akkua yli 80 prosentin varaustason, mutta pakkasella se voi olla perusteltua akunkeston pidentämiseksi. Huomaa myös, että jos varaustaso näyttää pakkasessa nollaa ja puhelin sammuu, prosentit saattavat olla suurempia käynnistäessäsi puhelimen taas lämpimässä.

Käytä lisävirtalähdettä eli virtapankkia akkukeston pidentämiseksi. Se lataa kuitenkin puhelinta pakkasessa tavallista hitaammin. Jos laite on vähänkään kostea, älä lataa sitä.

Pidä puhelinta lähellä ihoa, jotta ruumiinlämpösi lämmittää laitetta. Jos käytät lisävirtalähdettä eli virtapankkia, myös se hyötyy ihon lähellä pitämisestä. Takin povitasku on parempi kuin housuntasku, koska edelliseen syntyy puhelinta lämmittävä ”lämpötasku”.

Eristä puhelin. Jos olet hikilenkillä, muovipussi on hyvä keino kosteuden poissa pitämiseksi. Villasukka pussin päällä auttaa myös torjumaan kosteutta.

Käytä kuulokkeita tai handsfreetä puheluihin, jolloin puhelin pysyy lämpimässä. Monissa moderneissa kuulokkeissa on sisäänrakennettu mikrofoni, jolla homma hoituu. Monissa kuulokkeissa on myös sisäänrakennettu digiavustaja (Siri, Google Assistant tai Alexa), joka osaa soittaa äänikomennolla.

Sulje turhat sovellukset ja wifi akun säästämiseksi, jos virran riittäminen tekee tiukkaa. Voit myös laittaa puhelimen virransäästötilaan, jollainen löytyy monista puhelimista.

Jos akku on vähissä, hoida puhelimen hypistelyä edellyttävät asiat sisätiloissa. Näin puhelin ei pääse kylmenemään ulkona.

Puhelimen lämmittämisestä sisään tuomisen jälkeen ennen käyttöä on ristiriitaisia ohjeita. Joidenkin mukaan laitteen pitäisi lämmetä aikansa sisällä ennen käyttöä. Älypuhelimet kuitenkin lämpenevät nykyisin hyvin nopeasti, sillä niitä lämmittää sisältäpäin prosessori ja ulkoa sisäilma tai kädet.

Jos puhelin on kostea, älä kuitenkaan lataa sitä silloin. Odota myös, että laite on lämmennyt kokonaan ennen lataamista.

Kuulokkeet pakkasella

Tiukat pakkaskelit ovat kuulokkeiden suositeltujen käyttölämpötilojen ulkopuolella, joten valmistajat eivät ota vastuuta niiden toiminnasta kovalla pakkasella.

Pakkaset saattavat vaikuttaa kuulokkeiden toimintaan akkukeston lyhenemisenä, äänen särisemisenä sekä erilaisina toimintahäiriöinä, kuten kappaleiden yli hyppimisenä.

Alla on listattu neuvoja, joiden lähteinä ovat IS Digitoday, Sony ja Audioviser.

Käynnistä kuulokkeet uudelleen. Vanha tietokoneniksi pätee usein myös moderneihin kuulokkeisiin, sillä prosessoreineen ne ovat mikrokokoisia tietokoneita.

Käytä nappikuulokkeita sankakuulokkeiden sijaan. Nappikuulokkeet ovat korvan iholla, joka lämmittää niitä ja akku purkautuu sankakuulokkeita hitaammin. Niiden käyttöaika on silti kesäkelejä lyhyempi.

Käytä passiivisia langallisia kuulokkeita. Perinteiset lankakuulokkeet eivät kärsi kovin pahoin pakkasessa. Useimmissa uusissa puhelimissa ei ole enää 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää, mutta niissä voi käyttää edullisia usb-c-liitäntään kiinnitettäviä nappikuulokkeita. Yksi vaihtoehto on myös käyttää erillistä perinteisellä kuulokeliitännällä varustettua pientä musiikkisoitinta.

Poista vastamelutoiminto käytöstä. Jos kuulokkeesi ovat vastamelumallia, ota melunpoisto pois käytöstä. Se kuluttaa akkua.

Kuulokkeet peittävä pipo. Tällä ei välttämättä tyylipisteitä kerätä, mutta kuulokkeet peittävä pipo on hyödyllinen esimerkiksi lenkillä.

Älä käytä kuulokkeita heti sisään tultuasi. Tiivistämättömät kuulokkeet voivat vioittua, sillä kuuloke-elementeille tiivistyy kosteutta – samalla tavalla kuin silmälasit huurustuvat sisään tultaessa.

Vesitiiviit kuulokkeet ovat parhaat. Monilla, yleensä korvaan laitettavilla, kuulokkeilla on roiske- tai vesisuojaus, joka torjuu myös tiivistyvää kosteutta. IPX6-tason kuulokkeet ovat tässä jo varsin hyvät.

Kannettava tietokone pakkasella

Tietokoneet ja pakkanen ovat huono yhdistelmä. Useimpia matkamikroja ei ole tehty kylmissä olosuhteissa käytettäväksi, ja pakkanen voi vioittaa akun ohella laitteen näyttöä tai kiintolevyä, kertoo LaptopMD.

Ohjeet voi tiivistää muutamaan perussääntöön:

Älä käytä tietokonetta kylmässä.

Älä säilytä tietokonetta kylmässä, kuten autossa.

Käytä eristettyä kuljetuskoteloa, jos kannat laitetta kylmässä pitkään.

Anna laitteen lämmetä ennen käyttöä.