Turvakameroiden esittämään kuvaan tulee jatkossa suhtautua entistä varauksellisemmin, Haaretzin paljastusartikkeli todistaa.

Ocean's Eleven -elokuvassa vuodelta 2001 väärennettiin turvakameran kuvaa kasinomurron toteuttamiseksi. The Running Man -elokuvassa vuodelta 1987 puolestaan väärennettiin videota syyttömän miehen lavastamiseksi massamurhaan. Elokuva sijoittuu silloiseen tulevaisuuteen, viime vuosikymmenen loppuun.

Nyt tällainen teknologia on totta ja käytössä, kirjoittaa israelilainen Haaretz-sanomalehti. Sen mukaan Toka-niminen yritys myy ja kehittää teknologiaa, jolla voidaan väärentää sekä turvakameroiden suoraa videokuvaa että vanhoja tallenteita. Turvakameroiden lisäksi Tokan ratkaisuilla on mahdollista tunkeutua myös tavallisempiin web-kameroihin tietyllä säteellä ja katsoa niiden kuvaa väärentämisen lisäksi.

Vuonna 2018 perustetun Tokan takana on Israelin entinen pääministeri Ehud Barak ja puolustusvoimien entinen kyberjohtaja Yaron Rosen. Haaretz näki vuodetuista asiakirjoista, että yritys toimii ainoastaan valtiollisten asiakkaiden, tiedusteluelinten ja poliisin kanssa ja etupäässä länsimaissa, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Israelin kanssa tehtyjen sopimusten arvo oli vuonna 2021 kuusi miljoonaa dollaria.

Turvakameroiden hakkerointi ei ole uusi asia. Jo vuosia on varoitettu, että kotonakin runsaasti käytettyjen kameroiden kuva voi olla mahdollista kaapata vääriin käsiin. Näin on myös tapahtunut, ja joskus asialla on ollut jopa turvakameroiden asentaja itse. Myös kuvan väärentämisestä on varoitettu.

Haaretzin artikkelista ei selviä, millaisella teknologialla turvakameroiden kuvaa tai tallenteita väärennetään. Tekoälyn kyvykkyys videoiden väärentämisessä on ollut viime aikoina pinnalla ja on pelätty, että tällä tavalla luotuja videoita voidaan käyttää esimerkiksi poliittiseen vaikuttamiseen.

On jo nähty esimerkkejä videoista, joissa valtionjohto on laitettu deepfakeiksi eli syväväärennökseksi kutsutuilla videoilla sanomaan täysin tekaistuja asioita. Toistaiseksi nämä videot on kuitenkin usein voinut tunnistaa väärennöksiksi. Haaretzin mukaan Tokan tekemistä väärennöksistä ei jää digitaalisia todisteita toisin kuin vaikkapa niin ikään israelilaisen NSO-yhtiön Pegasus-haittaohjelmasta.

Toka totesi Haaretzille tarjoavansa asiakkailleen keinoja tarvitun tiedon keräämiseen laillisesti osana tutkimuksiaan ja operaatioitaan. Yhtiön mukaan sen asiakkaiden tavoitteena on varmistaa ihmisten, paikkojen ja yhteisöjen turvallisuus.