K18-peliarvio: ”Kultainen” Resident Evil Village tuo hurmekinkerit zombikauhun ystäville

Resident Evil Villagen kaikki lisäosat ja herkut sisältävä Gold Edition esittelee Ethan Wintersin tyttären teinivuodet ja tarjoaa reippaasti zombimättöä räiskintäfaneille.

Kauhupelisarja Resident Evil teki reippaan ja hurmeisen paluun vuonna 2021 toimintasäikyttelyllä Resident Evil Village. Peli oli juonellinen jatko osa edeltäjälleen, vuoden 2017 Resident Evil 7 Biohazardille, ja jatkoi jo tässä tutuksi tulleen epäonnensankari Ethan Wintersin edesottamuksia pienen tyttärensä Rosen pelastamiseksi karmaisevaan kylään linnoittautuneilta hirviöiltä.

Siinä, missä Biohazard toi mukaan suljetun paikan kauhua ja piileskelyä, palasi Village kohti pelisarjan juuria, siis reipasta ja roiskeista zombisurvivalismia. Taistelukohtaukset sisälsivät räjähtävää toimintaa ja tarina vatsanpohjasta ottavaa body horroria, tosin kierolla huumorintajulla varustettuna. Räiskeestä ja läiskeestä tuli monelle mieleen sarjan kulta-aikoja edustanut Resident Evil 4.

Plussat Resident Evil Village on edelleen toimiva, tiivistunnelmainen ja piinaava toimintakauhupeli

Lisäosat tarjoavat sekä tunnelmallista seikkailua että toimintaa Miinukset Ei varsinaisesti tuo mitään erityisen yllättävää peruspeliin

Nostalginen kolmas persoona etäännyttää kauhutunnelmasta

Nyt Villagen menestystarina on saanut täydennystä. Gold Edition -pakettiin on koottu alkuperäisen pelin lisäksi pelin lisäosa Shadows of Rose, kenttäräiskintä The Mercenaries Additional Orders, deatchmatch-moninpeli Re:Verse sekä mahdollisuus pelata peruspeliä kolmannesta persoonasta. Lisäksi pakettiin on vielä niputettu muutama lisäase ja kosmeettinen uudistus.

Omasta mielestäni kiinnostavin uudistuksista on kolmannen persoonan pelitila, mikä tarkoittaa sitä, että seikkailu käydään läpi päähahmon selän ja olkapään yli katseltuna. Kyseessä on paluu 2000-luvun alun kauhupelien, etenkin yllä mainitun Resident Evil 4:n, tunnelmiin. Mutta kuinka se toimii nykyaikaiseen päähahmon silmien kautta kuvattuun peliin?

Villagen Rose-vauvasta on kasvanut nuori nainen lisäosaan mennessä. 16-vuotiaan murheena ovat erikoisesta perimästä johtuvat erikoiskyvyt.

No, se toimii ja ei toimi. Ensinnäkin laajempi kuvakulma ja kauempaa kuvattu ympäristö antavat pelaajalle paljon paremman käsityksen ympäröivästä maailmasta. Pelin esineet näkyvät pidemmälle ja ovat helpompia huomata. Lisäksi viholliset eivät pääse samalla tavalla tavalla hahmon selän taakse, kun pelaaja on koko ajan tietoinen mitä ympärillä tapahtuu.

Mutta tässäpä juuri kuvakulman Akilleen kantapää: säikyttelyyn ja voimakkaaseen eläytymiseen perustuvassa pelissä pelaaja etääntyy päähahmosta selvästi, kun siirrytään pois silmien takaa. Asiat muuttuvat ennakoitaviksi, eikä Ethanin kokema raaka runtelukaan tunnu yhtä puistattavalta, kun sitä katsotaan turvallisen välimatkan päästä. Yllätyin itsekin, kuinka vanhahtavalta kolmas persoona tuntuu.

Entäpä pelin varsinainen lisäosa? Shadows of Rosen alkaessa Villagen tapahtumista on vierähtänyt vuosia, ja Rose-vauvasta on kasvanut teini-ikäinen naisenalku. Rose tahtoo päästä eroon edellisissä peleissä ilmenneistä voimistaan ja tempautuu outoon päänsisäiseen maailmaan, jossa liikutaan muun muassa Villagesta tuttua Dimitrescun linnaa muistuttavassa ympäristössä.

Shadow of Rose on pääpeliä juonivetoisempi, ja muistuttaa monin paikoin toista klassista kauhupelisarjaa Silent Hilliä. Tässäkin liikutaan kolmannesta persoonasta katsoen kauhuympyröissä ja ratkotaan mysteerejä. Parin tunnin jatko-osaa leimaa tietty vanhahtavuus lineaarisena etenemisenä ja hidastempoisuutena, varsinkin jos vertaa Villageen.

Shadows of Rose -lisäosa tuo tunnelmaltaan useaan kertaan mieleen Silent Hill-kauhusarjan.

The Mercenaries Additional Orders ja Re:Verse ovat puolestaan silkkaa räimettä, ensimmäinen pelin omia vihollisia ja jälkimmäinen muiden pelaajien pelaamia sarjan sankareita vastaan. Molemmat osuvat ja uppoavat sillä perusteella, tykkääkö pelin kontrolleista. Itse en syttynyt tällaiselle räiskinnälle.

Kokonaisuutena Resident Evil Village Gold Edition kuorruttaa kyläkakkua monenlaisella lisukkeella. Peruspeli on edelleen kokonaisuuden ehdottomasti kiinnostavin osa, mutta varsinkin Shadows of Rosesta voi löytyä sarjan faneille kiinnostavaa lisäherkkua. Välttämätön hankinta se ei kuitenkaan Villagen jo pelanneelle ole.

Testasin Resident Evil Gold Editionin tänä vuonna julkaistulla Steam Deck -käsikonsolilla, ja graafisesti raskas peli toimi siinä hienosti. Laite kuumeni jonkin verran ja akunkäyttö oli melko reipasta, mutta peli ei jäätynyt, puuroutunut tai saanut häiriöitä missään kohdassa.

FAKTA Resident Evil Village Gold Edition Julkaisija/kehittäjä: Capcom Saatavuus: Pc (testattu Steam Deckillä), PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S Ikäraja (PEGI): 18

Lue lisää: Älä osta tätä peliä lapselle: Resident Evil Village on karmaiseva verilöyly ja lajityyppinsä huippu