Microsoft vetäisee kaniinin hatusta – tuleeko Bingistä Googlea parempi?

Microsoft aikoo julkaista Bing-hakukoneestaan version, joka käyttää tekoälyä joidenkin vastausten antamiseen, The Information kirjoittaa.

ChatGPT antaa vastauksia, joita on vaikea erottaa ihmisen kirjoittamista.

Microsoft valmistelee teknologista muutosta, jonka avulla sen verrattain vähäiseen suosioon jäänyt Bing-hakukone voisi haastaa markkinajohtaja Googlen aivan uudella tavalla.

The Informationin maksullisen artikkelin mukaan yhtiö valmistelee Bingistä versiota, joka käyttää suurta huomiota saaneen ChatGPT-keskustelubotin taustalla olevaa tekoälyä vastatakseen joihinkin käyttäjien hakuihin perinteisen linkkilistan sijaan.

The Informationin tiedot perustuvat kahteen henkilöön, joilla on suoraa tietoa Microsoftin suunnitelmista. Microsoft toivoo, että mahdollisesti jo ennen maaliskuun loppua julkaistava toiminto auttaa sitä koukkaamaan Googlen selustaan. Microsoft on sijoittanut ChatGPT:n luojaan OpenAI:hin miljardi dollaria.

The Informationia lainaa muun muassa Reuters. Uutistoimisto huomauttaa Microsoftin sanoneen viime vuonna, että se aikoo sisällyttää toisen kuvien luomiseen käytettävän tekoälyn, OpenAI:n DALL-E 2:n, Bingiin.

ChatGPT on ainakin toistaiseksi ilmaiseksi käytettävissä rekisteröitymistä vastaan. Kyseessä on automaattinen tietokoneohjelma eli botti, joka vastaa sille esitettyihin kysymyksiin luonnollisesti ja usein hämäävän aidon oloisesti.

Samalla teknologiasta on paljastunut ongelmia. Kun vastaukset vaikuttavat erittäin uskottavilta, voivat niihin ajoittain eksyvät asiavirheet olla vaikeita huomata. ChatGPT:n antamia vastauksia ei siis pidä niellä pureskelematta. Nähtäväksi jää, miten Bing kiertää tämän vaaran.

ChatGPT ei myöskään hae netistä tietoa reaaliaikaisesti, vaan sen tietokanta perustuu vuoden 2021 tietoihin. Niinpä se ei tiedä esimerkiksi Ukrainan sodasta mitään ja kysyttäessä kuvailee Suomen ja Venäjän suhteita hyviksi. Hakukonekäytössä chatbotin tietojen tulisi olla reaaliaikaisia.

On myös epäselvää, miten Microsoft pystyy lisäämään ChatGPT:n Bingiin pelottelematta pois mainostajia, jotka ostavat näkyvyyttä hakutulosten yhteydessä. On arvioitu, että juuri tämä olisi merkittävä syy, miksi Google ei ole ottanut vastaavaa tekniikkaa käyttöönsä omassa hakukoneessaan.

Googlen bisnes nojaa mainostajiin, jotka ostavat avainsanoihin perustuvaa näkyvyyttä hakutulosten yhteydessä. Jos Googlekin alkaisi tarjota suoria vastauksia käyttäjien kysymyksiin, olisi mainostajia vaikea ottaa mukaan yhtälöön.

Toisaalta Google on kertonut hakujen kehittyvän koko ajan pelkästä hakutermien listaamisesta enemmän kysymysten esittämisen suuntaan. Tämä on tapahtunut myös Suomessa, missä on hyvin tavallista esittää Googlelle kysymyksiä.