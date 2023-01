Tiesitkö, että reitittimen sammuttamisesta on kaksi hyötyä? Säästä sähköä pienellä vaivalla näillä 6 niksillä

Reititin kannattaa ajoittain käynnistää uudestaan. Öisin sitä voi usein pitää kokonaan poissa päältä.

Laitteiden valmiustila on hiljainen energiantuhlaaja.

Kotona voi säästää sähköä pienillä teoilla digilaitteita käytettäessä. Teleoperaattori Telia antoi vinkkejä, joita IS Digitoday täydentää omillaan. Säästön voi aloittaa jo ennen laitteen hankintaa miettimällä, millaisen oikeasti tarvitsee.

Läppäri vai pöytä-pc?

Kannettava tietokone kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin pöytäkoneet. Joissain tapauksissa kannettava voi kuluttaa vain 10 prosenttia tehokkaan pöytäkoneen kulutuksesta. Jos siis esimerkiksi uusimmat ja hienoimmat videopelit eivät ole harrastuksesi, läppäri todennäköisesti riittää tarpeisiisi.

Toinen etu on siinä, että mahdollisen sähkökatkon iskiessä, kannettava tietokone on käytettävissä vielä useamman tunnin – edellyttäen, että sen akku on ladattu. Pöytäkoneen käyttö taas loppuu kuin seinään.

Iso vai pieni ruutu?

Kotona voi pohtia, mikä laite milloinkin riittää vaikka netin selaamiseen tai digipalvelujen käyttöön. Mitä pienempi näyttö, sitä vähemmän kulutat sähköä. Esimerkiksi pankkiasiointi ei tarvitse isoa näyttöä ja hoituu puhelimella siinä missä isotehoisemmalla tietokoneellakin.

Näyttökoon voi huomioida myös otoksilla: kaupassa kannattaa miettiä, kuinka isoa televisiota oikeasti tarvitsee.

Aseta sopiva näytön tarkkuus

Pienemmälle näytölle riittää pienempi resoluutio. Yleisimmistä sovelluksista, kuten Spotify, Netflix ja Youtube, voit määrittää toistettavan videokuvan maksimitarkkuutta pienemmälle.

Vähennä näyttöjen kirkkautta

Näytön kirkkaus voi oletuksena olla turhan suuri, jolloin virtaa kuluu turhaan. Esimerkiksi puhelimessa akun voi saada kestämään pidempään kirkkautta pudottamalla.

Sen sijaan sähköä muutenkin enemmän syövissä televisioissa näkemykset vaihtelevat. Tekniikan Maailman taannoisen testin perusteella television sähkönkulutuksen voi jopa puolittaa pelkkää kirkkautta tiputtamalla.

Kuitenkin Ilta-Sanomien omien kokemusten mukaan erot sähkölaskussa ovat niin pienet, ettei kirkkauden säätämiseen ole juuri tarvetta. Fiksumpaa on sammuttaa televisio silloin, kun sitä ei aktiivisesti katsele.

Muista, että kännykän ja television lisäksi myös tietokoneen näytön kirkkautta voi säätää.

Lue lisää: TM:ltä tehovinkki: Yksi asetus tuo ison säästön television sähkön­kulutukseen

Lue lisää: Kommentti: Mietin, mitä television katselu oikeasti maksaa – tartuin sähkö­mittariin ja pian paljastui, mistä kannattaa säästää

Sammuttaisinko reitittimen yöksi?

Telia suosittelee nettiyhteyden kotiin jakavan reitittimen sulkemista öisin, kunhan kodissa ei ole esimerkiksi jatkuvaa yhteyttä tarvitsevia älylaitteita.

Vaikka säästö itselle on pieni, Telian mukaan energiaa olisi mahdollista säästää noin 2300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisen sähkönkulutuksen verran, jos esimerkiksi 1,5 miljoonaa käyttäjää sammuttaisi reitittimensä 8 tunnin yöunien ajaksi vuoden jokaisena päivänä.

Lisäksi pitkään päällä ollut reititin voi alkaa hidastella, mihin voi tulla apu laitteen uudelleenkäynnistyksellä.

Katkaisimella varustettu jatkojohto on näppärä apuväline sähköä säästettäessä.

Tarvitseeko laitteen olla valmiustilassa?

Kaikki elektroniikkalaitteet kuluttavat sähköä myös valmiustilassa, joten virta kannattaa sammuttaa kokonaan tietokoneista ja muista kodin viihde-elektroniikasta niiden ollessa joutilaina. Telian mukaan se onnistuu helpoimmin, jos laitteet on kytketty jatkojohtoon, jossa on erillinen katkaisin virran sulkemiselle.

Muista tosin, että jatkojohtojen käyttämistä tulisi noin yleisesti ottaen välttää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan jatkojohdot on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön ja esimerkiksi jatkuvasti television kanssa käytettynä ne voivat aiheuttaa jopa tulipaloriskin.