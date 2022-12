Yhdysvaltain edustajainhuone kielsi suositun kiinalaissovelluksen, NBC News kertoo.

Kiinalaisen ByteDance-yrityksen videosovellus TikTok pakotetaan pois Yhdysvaltain edustajainhuoneen myöntämistä puhelimista, NBC Newsin näkemä sisäinen muistio paljastaa. Edustajainhuoneen hallinnollisen johtajan Catherine L. Szpindorin tiistaisen muistion mukaan TikTok aiheuttaa korkean riskin käyttäjilleen useiden turvallisuusuhkien vuoksi.

Lainsäätäjien ja muiden edustajainhuoneen työntekijöiden on poistettava TikTok kaikista työpaikan myöntämistä puhelimista, ja he eivät saa ladata sovellusta tällaisiin laitteisiin. Jos TikTok on asennettuna, käyttäjiin otetaan yhteyttä sen poistamiseksi. Kielto ei kuitenkaan koske senaattia, vaan pelkästään edustajainhuonetta.

Lue lisää: Neljä teiniä kuoli Yhdys­valloissa – poliisi epäilee TikTok-haastetta

Poliitikot Yhdysvalloissa ovat paikoin vaatineet TikTokille jopa koko maan kattavaa täyskieltoa, ja FBI on varoittanut kongressia Kiinan mahdollisista yrityksistä vakoilla kongressin jäseniä tai vaikuttaa heihin ottamalla puhelin haltuun TikTokin kautta. ByteDance sanoo tekevänsä töitä vastatakseen huoliin turvallisuudesta yhteistyössä Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten kanssa.

TikTokin turvallisuus on entistä kyseenalaisempi äskettäisten paljastusten jälkeen. TikTok myönsi joulun alla urkkineensa ja käyttäneensä käyttäjiensä paikkatietoja väärin osana yhtiön sisäistä vuototutkintaa viime kesänä. Emoyhtiö ByteDance tutki TikTokista kirjoittaneiden toimittajien paikkatietoja ja käyttäjädataa selvittääkseen, olivatko nämä olleet kiinalaisyhtiön työntekijöiden läheisyydessä.

Lue lisää: TikTok jäi kiinni vakoilusta ja valehtelusta

TikTokin edustajan mukaan tapahtumia ei voi hyväksyä, ja ne olivat vastoin yhtiön periaatteita. Kuitenkin vielä lokakuussa TikTok kiisti koskaan vakoilleensa amerikkalaisia virkamiehiä, aktivisteja, toimittajia tai julkisuuden henkilöitä.

Uhkat voivat koskettaa myös tavallisia käyttäjiä. Elokuussa tietoturvatutkija Felix Krause kiinnitti huomiota siihen, mitä tietoja TikTokin on mahdollista kerätä sovelluksen sisäisen selaimen kautta. Hänen mukaansa TikTok pystyy keräämään muun muassa salasanat ja luottokorttitiedot ja näkemään, mitä nappeja ja muita linkkejä käyttäjä näpäyttelee.

Krause teki enemmän tai vähemmän vastaavia havaintoja monesta muustakin sovelluksesta. Seurauksena suomalainen sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä kuitenkin kehotti kaikkia poistamaan TikTokin puhelimistaan viimeistään nyt.