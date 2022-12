Hammas­lääkäri joutui sanomaan lapselle ei: Kyber­hyökkäys on kyykyttänyt pikku­kunnan palveluita viikon

Kunnanjohtajan mukaan hyökkäyksestä toipuminen on loppusuoralla, mutta joitakin ongelmia on edelleen.

Porin prikaati sijaitsee Säkylässä. Kunnassa on noin 6500 asukasta.

Säkylän kunta Satakunnassa ei ole vielä täysin toipunut kyberhyökkäyksestä, joka havaittiin sunnuntaina 18. joulukuuta.

Osa kunnan tietojärjestelmistä otettiin hyökkäyksen takia pois käytöstä. Ilta-Sanomilla on tieto, että vielä eilen tiistaina hammaslääkärissä ei voitu palvella lasta, koska potilasjärjestelmä oli edelleen alhaalla.

– Pitää paikkansa. Siellä heillä on ollut pulmia, kunnanjohtaja Teijo Mäenpää vahvistaa.

Mäenpään mukaan ongelmia oli aikaisemmin myös lääkäripalveluissa, mutta potilaiden turvallisuus ei ole hänen mukaansa vaarantunut. Yleisesti ottaen hyökkäyksestä toipuminen on pitkällä, Mäenpää arvioi.

– Meillä on järjestelmien tsekkaus ja uudelleenkäynnistys menossa. Järjestelmät eivät olleet kauttaaltaan poikki, ja olemme saaneet käyttöön sellaisia järjestelmiä, joita pidimme vajaakäytöllä tai kokonaan poissa. Tilanne näyttää käytännön toiminnan kannalta ihan hyvältä, Mäenpää sanoo.

Kunnanjohtaja odottaa tilanteen palautuvan kaikilta osin normaaliksi viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. Joulun pyhät ovat osaltaan pitkittäneet korjauksia, mutta Mäenpään mukaan korjaustöitä tehtiin halki joulunkin välillä henkeä vetäen.

Kyseessä ei ollut palveluja suurella liikennemäärällä estävä hyökkäys, vaan yritys tunkeutua kunnan tietoihin. Kiristyksestä ei ole viitteitä, eikä hyökkäyksessä onnistuttu tämän hetken tiedon mukaan varastamaan tietoja.

– Asiakas- tai potilastietoja ei pitäisi olla väärissä käsissä, Mäenpää korostaa.

Hyökkäys on jo päättynyt ja kunnalla on käsitys sen toteutustavasta. Reitti on tukittu, mutta Mäenpää ei halua antaa yksityiskohtia siitä, millaista heikkoutta hyökkääjät käyttivät hyväkseen. Hän ei kommentoi, oliko kyseessä esimerkiksi haavoittuvuus jossakin kunnan käyttämässä ohjelmistossa.

Hyökkääjien alkuperästä ei ole tietoa, eikä heidän motiiveistaan ole varmuutta.

– Emme halua ottaa siihen kantaa. Erilaisia käsityksiä kulkee, kun katsoo karttaa ja mitä toimintoja Säkylässä on, Mäenpää viittaa Porin prikaatin läsnäoloon.

Porin prikaati on Suomen maavoimien suurin yksittäinen joukko-osasto ja yksi maavoimien kolmesta valmiusyhtymästä.

– Jotkut ovat tehneet siitä päätelmiä. Mutta ei meillä ole yhteydestä mitään faktaa, Mäenpää sanoo.