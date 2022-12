Nelikopterit saattavat antautuvat venäläissotilaat ukrainalaisten linjoille.

Ukrainan armeija on alkanut käyttää droneja sotavankien ottamiseen. Lennokkeja käytetään ohjastamaan antautuvat venäläiset ukrainalaisten linjoille, kertoo The New York Times (maksumuurin takana).

Hanke sai alkunsa marraskuun lopussa. Ukrainan armeija julkaisi dronevideon, jossa lennokki ohjaa hermostuneen, aseensa pois heittäneen venäläisen vankeuteen. Etukäteen suunnittelematon tapaus kannusti ukrainalaiset miettimään toimintatavan ottamista yleisempään käyttöön.

Ukraina julkaisi runsas viikko sitten venäläisille suunnatun ohjevideon, jossa kerrotaan, miten dronelle tulee antautua. Antautumisesta on sovittu etukäteen venäläissotilaille sovitussa ”antautumispuhelimessa” eli Haluan elää -soittolinjalla.

Lue lisää: Ukrainan vasta­hyökkäykseen kuului teksti­viesti­operaatio – tällainen on venäläisten ”antautumis­linja”

Venäläissotilaiden kanssa sovitaan aika ja koordinaatit, jossa nämä hylkäävät aseensa. Kopterin nähdessään näiden tulee viittoa kädet sivuilla näyttäen olevansa paikalla. Nelikopteri vastaa tähän tekemällä hetken ylös alas -liikettä, minkä jälkeen se ohjastaa venäläiset kävelyvauhtia paikkaan, missä ukrainalaiset odottavat. Jos nelikopteri joutuu palaamaan takaisin akun tyhjentyessä, vankien tulee odottaa uutta dronea.

Yksi hankkeen tarkoituksista on myös suojella vankeja ottavia ukrainalaissotilaita. Nämä voivat odottaa vankeja suojassa miinoilta ja tarkka-ampujilta.

Alla on Ukrainan puolustusministeriön alaisen Haluan elää (Хочу жить) palvelun YouTube-kanavallaan julkaisema ohjevideo venäläissotilaille. Video ei sisällä väkivaltaa.

Dronehankkeen menestyksestä ei ole tietoa. Vaikka Ukraina saisi sillä houkuteltua joitakin venäläissotilaita antautumaan, Venäjän liikekannallepano tuo rintamalle koko ajan uusia koulutuksensa päättäneitä joukkoja. Hanke on kuitenkin osoitus ukrainalaisten kekseliäisyydestä ja kyvystä hyödyntää uutta teknologiaa.

Ukraina kertoi lokakuun alussa Haluan elää -linjan saaneen 2000 antautumisyhteydenottoa venäläissotilailta tai näiden läheisiltä. Sotavangeista Ukrainassa vastaavan toimielimen puhemies Petro Jatsenko sanoi tällä viikolla luvun olevan noin 4300 ja linjalle tulevan noin 100 puhelua päivässä. Hän ei kommentoinut vankeudessa olevien sotavankien määrää. Luku elää jatkuvasti antautumisten ja vankienvaihdon myötä.

Ukrainalaiset käyttävät droneja myös tiedusteluun, tulenohjaukseen ja räjähteiden pudottamiseen. Tämän lisäksi niistä on olemassa maaliin ohjattavia itsetuhoutuvia malleja. Myös venäläiset käyttävät lennokkeja laajasti.

Molemmat puolet käyvät myös aktiivista propagandasotaa. Molempien keinovalikoimaan on kuulunut muun muassa lentolehtisten ampuminen tykeillä tai raketinheittimillä vastustajan asemiin. Molemmat osapuolet ovat myös lähettäneet tekstiviestejä toistensa sotilaiden puhelimiin.

Lue lisää: Ukrainan vasta­hyökkäykseen kuului teksti­viesti­operaatio – tällainen on venäläisten ”antautumis­linja”

Dronet kuuluvat kalustoon, josta Ukrainalla on koko ajan pulaa. Niitä on rahoitettu muun muassa ulkomailla toteutetuilla kampanjoilla.