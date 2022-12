Elon Muskin aiheuttama vahinko ei rajoitu enää Twitteriin – nyt kärsii Tesla

Musk kyseli aiemmin Twitterin käyttäjiltä, pitäisikö hänen jättää toimitusjohtajan paikkansa. Samaan aikaan hänen sähköautoyhtiönsä kärsii.

Elon Musk on mukana monessa yrityksessä. Hänen tempoileva toimintansa Twitterin ruorissa painaa nyt Teslaa.

Twitterin pääomistaja Elon Muskin toilailut Twitterin kanssa ovat alkaneet painaa sähköautovalmistajan ennen niin uljasta pörssikehitystä. Tiistaina Teslan kurssista hupeni kahdeksan prosenttia ja kurssi laski alle 140 dollarin rajapyykin. Pelkästään tässä kuussa kurssi on laskenut 26 prosenttia.

Vuoden alusta Teslan kurssista on sulanut jo kaksi kolmasosaa. Reilu vuosi sitten uutisoitiin Teslan markkina-arvon ylittäneen biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin rajan.

Yhtiön arvo oli tuolloin suurempi kuin maailman viiden suurimman autonvalmistajan yhteenlaskettu markkina-arvo eli se oli arvokkaampi kuin Toyota Motor Corp, Volkswagen, Mercedes-Benz Group (tuolloin Daimler), Ford Motor ja General Motors yhteensä. Suhde ei ole muuttunut merkittävästi, sillä muut autonvalmistajat ovat myös olleet laskussa tänä vuonna.

Viime aikojen alamäen taustalla on huoli, että Musk on jättänyt Teslan tuuliajolle ja yhtiön maine ja tuotteiden myynti kärsii hänen toiminnastaan. Keskiviikkona yhtiön kurssin ennakoitiin elpyvän hieman ja kipuavan taas yli 140 dollarin rajan.

Tesla aikoo irtisanoa työntekijöitään ja jäädyttävää uudet rekrytoinnit seuraavalla vuosineljänneksellä, kertoo Reuters. Yhtiö ei ole vielä kommentoinut tietoja.

Uusimpiin Muskin äkkikäänteisiin Twitterin johdossa kuuluu äkkikäänne linjauksesta kilpailevien somepalveuiden linkkien jakamisesta. Musk on saanut paljon kritiikkiä siitä, että kilpailevan Mastodonin linkkien jakamisesta saattoi joutua Twitterissä jäähylle.

Independent-lehden mukaan Musk sanoi Twitterin keskusteluhuoneessa, että päätös oli virhe.

Kysyttäessä hän täsmensi, että linkkejä Mastodoniin voi jälleen vapaasti jakaa.

– Joo, postatkaa Mastodonia vaikka koko hiton päivän, ei paljon kiinnosta, Musk sanoi.

Twitter oli jo ennen Muskin ulostuloa ilmoittanut kiellon päättymisestä.

Musk oli aikaisemmin kertonut päätöksestään alistaa Twitterin suuret linjamuutokset käyttäjä-äänestyksille. Tämän jälkeen hän järjesti äänestyksen, jonka lopputuloksena hänen tulisi erota toimitusjohtajan paikalta.

Hän on kertonut jättävänsä toimitusjohtajan paikan heti, kun löytää seuraajan, joka on hänen omien sanojensa mukaan riittävän hölmö ottamaan tehtävän vastaan. Musk kertoi päätöksestään Twitterissä.

Sittemmin Musk ilmoitti, että tulevissa Twitterin linjaa koskevissa kyselyissä äänioikeus on vain niillä käyttäjillä, jotka maksavat kahdeksan dollarin kuukausimaksun sinisestä varmistetun käyttäjän merkistä.

Miljardööri ei aio kuitenkaan jättää yhtiötä, vaan aikoo siirtyä johtamaan ohjelmistoista ja palvelimista vastaavia osastoja. Tämä ei tee uuden toimitusjohtajan asemasta kovinkaan kadehdittavaa, sillä hän joutuu toimimaan yhtiön omistajan pomona.

Ennen Twitterin ostamista Musk on tullut tunnetuksi sähköautoja valmistavan Teslan pääomistajana. Hän oli myös perustamassa PayPalia ja avaruusyhtiö SpaceX:ää. Musk on 51-vuotias miljardööri, ja hän on syntynyt Etelä-Afrikan Pretoriassa.