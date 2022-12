Reuters uskoo Netflixin olevan Microsoftin ostoslistalla vuonna 2023.

Striimauspalvelu Netflix on seuraava yhtiö Microsoftin ostoslistalla ja yrityskauppa voi toteutua jo ensi vuonna, ennustaa Reuters.

Hetki on otollinen, sillä Netflixin osake on alavireinen ja Microsoftilla on käytettävissään erittäin kookas kassa. Microsoftin 1,8 biljoonan dollarin markkina-arvo on 13-kertainen Netflixiin verrattuna.

Microsoft on on tehnyt aggressiivisesti yritysostoja toimitusjohtajansa Satya Nadellan alaisuudessa. Yhtiön huomaan ovat päätyneet Minecraft-pelisensaatio (2,5 miljardin dollarin kauppa), LinkedIn-verkostoitumispalvelu (26 mrd $) sekä tekoälykehittäjä Nuance (20 mrd $).

Lisäksi Microsoft on ilmoittanut ostavansa maailman suurimpiin kuuluvan peliyhtiö Activision Blizzardin (69 mrd $), mutta kilpailuviranomaiset ovat asettuneet vastustamaan kauppaa.

Netflixillä ja Microsoftilla on kytköksiä jo ennestään. Microsoft on Netflixin mainostajakumppani ja Microsoftin johtajistoon kuuluva Brad Smith istuu Netflixin hallituksessa.

Muutama vuosi sitten myös Applen huhuttiin olevan Netflixistä kiinnostunut, mutta yhtiö päätyi perustamaan oman striimauspalvelunsa, Apple TV+:n.

Netflix on aloittanut viime aikoina laajentumisen myös mobiilipelibisnekseen. Osana peliliikettään se osti suomalaisen Next Games -studion ja perusti Helsinkiin toisen studion. Microsoftin pelibisnekset puolestaan ovat olleet ison ruudun konsoli- ja pc-pelejä, joten yhtiöiden pelistrategiat täydentäisivät toisiaan.

Musiikki­striimauksessa Microsoft ei ole onnistunut tunkeutumaan markkinoille. Yhtiö on päätynyt lopettamaan kaikkiaan viisi musiikkipalveluaan.

