Uusi nettivillitys tuli Tinderiin erikoisella tavalla

ChatGPT-keskustelubotti on netti-ilmiö vailla vertaa. Tinderissä yleistyy tapa käyttää koneellisesti tuotettua tekstiä, Mashable kirjoittaa.

Seuranhakusovellus Tinderissä ei voi enää luottaa siihen, että toisessa päässä puhuu oikea ihminen. Uutispalvelu Mashable poimii TikTokissa julkaistuja esimerkkejä Tinderin käyttäjistä, jotka turvautuvat tekoälyyn ainakin jään murtamiseksi.

Eräs käyttäjä käski tekstiä luovaa ohjelmaa eli chatbottia kirjoittamaan runon, jonka hän sitten kopioi ja liimasi suoraan Tinderiin. Vastapuoli oli runosta ihastunut ja sanoi, ettei kukaan mies ollut koskaan ennen kirjoittanut hänelle runoa.

Toinen käyttäjä kehitti tekoälyn avulla painonnostamiseen liittyvän iskurepliikin, joka teki niin ikään vaikutuksen potentiaaliseen kumppaniin.

Käytännössä kyse on ChatGPT-ohjelmasta, joka on kenen tahansa saatavilla internetissä ilmaista rekisteröitymistä vastaan. Kyseessä on erittäin kehittynyt keskusteluohjelma, jonka luomaa tekstiä on helppo luulla ihmisen kirjoittamaksi.

Vastaavia chattibotteja on muitakin, ja keinotekoisesti luotuun tekstiin törmännee internetissä pian useissa eri yhteyksissä tajusi sitä tai ei. On arvioitu, että esimerkiksi verkkohuijaukset kehittyvät entistä uskottavammiksi tekoälyn avulla.

Lue lisää: Uusi teknologia tekee netti­huijauksesta entistä vaarallisemman

Toisaalla on veikattu, että ChatGPT saattaa jopa nakertaa mainoksilla elävän Googlen perustaa ja aiheuttaa eksistentiaalisia ongelmia koko internetille.

Lue lisää: Googlen hakukoneelle löytyi viimeinkin haastaja

Ohjelman käyttö Tinderissä herättää ilmeisiä kysymyksiä etiikasta ja moraalista. Mitä arvoa on mahdollisella suhteella, jos se perustuu koneella kirjoitettuihin runoihin tai iskurepliikkeihin aidon ihmistekstin sijaan? Entä jos myös vastapuoli käyttää tekoälyä? Saako silloin ihmisten todellisesta luonteesta minkäänlaista käsitystä ennen mahdollista ensitapaamista?

Monia asia ei näytä häiritsevän. Tekoälyä runon laatimiseen käyttänyt mies on saanut asiasta kertovalle TikTok-videolleen valtavasti kommentteja, joita saa vierittää alas urakalla löytääkseen tempun selvästi tuomitsevia viestejä. Useampi itse asiassa sanoi kokeilleensa samaa kikkaa videon innoittamana.

Joillekin ihmisille itsensä ilmaisu kirjallisesti on vaikeaa. Silloin tekoälyn voi myös nähdä auttavana työkaluna, joka voi helpottaa niiden asioiden sanomista, jotka olisi muutenkin halunnut sanoa.