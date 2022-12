HSL-sovelluksen reittiopas palautui toimintaan lähes viikko palvelunestohyökkäyksen jälkeen. Asiakkaat todellakin huomasivat ongelmat.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) viime viikkona kärsimä kyberhyökkäys on ainakin toistaiseksi ohi, mutta HSL-sovellus palasi toimintaan vasta tänään maanantaina. Reittiopas ilmoitti suurimman osan päivästä, että palveluun ei saada yhteyttä.

– Se on tarkoituksellista. Huomasimme, että siinä on ollut häiriö, jota olemme selvittäneet. Vielä emme osaa sanoa, mistä tarkalleen ottaen on kyse. Jotain siinä on hajonnut, kertoo HSL:n viestintäpäällikkö Johannes Laitila.

Tällaisen ilmoituksen sovelluksen reittiopas antoi yhä maanantaina. Kuvakaappaus.

Reittiopasta yritettiin palauttaa käyttöön pari kertaa jo viime viikolla, mutta se hidasti sovelluksen muuta toimintaa. Sen vuoksi sitä ei jätetty päälle ollenkaan viikonlopuksi.

– Olemme saaneet aiheesta aika paljon palautetta viikonlopun aikana. Se on selvästi käytetty palvelu, Laitila summaa.

HSL:ää vastaan tehtiin viime viikolla palvelunestohyökkäys, jonka puristuksessa reittiopas suljettiin sovelluksesta lipunmyynnin toimivuuden varmistamiseksi. Laitilan mukaan ei ole selvää, mikä palvelunestohyökkäyksen ja sovelluksen reittioppaan välinen yhteys on.

Tällä hetkellä HSL:ää vastaan ei hyökätä ja HSL-sovelluksen osana toimiva reittiopas vaikuttaa toimivan normaalisti. Laitilan mukaan ei myöskään ole viitteitä siitä, että hyökkääjät olisivat murtautuneet HSL:n palveluihin.

Reittiopasta on voinut koko ajan käyttää selaimella. Lisäksi HSL:n tiedonvälitys Google Mapsiin on toiminut normaalisti, eli sen Googlen karttapalvelun reittitietoja pystyi käyttämään reittioppaan korvikkeena. Myös reaaliaikaisten liikennevälineiden tietojen pitäisi näkyä siellä.

Samaan aikaan hyökkäyksen kanssa HSL ryhtyi kilpailuttamaan kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluita 15 miljoonan euron puitesopimuksella. Hankintailmoitus julkaistiin lauantaina 17. joulukuuta.

Hankinnan tarkoitus on solmia puitesopimus kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluiden hankinnasta usean palveluntoimittajan kanssa ja siten varmistaa riittävät resurssit HSL:n tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvän asiantuntijatyön tuottamiseksi.

Laitilan mukaan kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen avaaminen samaan aikaan on vain sattumaa. Kyseessä on normaali puitesopimuskilpailutus, jota on valmisteltu jo ennen tätä hyökkäystä.

– Mitään tietoturvaongelmia meillä ei ole tämän palvelunestohyökkäyksen aikana koettu.