Twitter blokkasi Elon Muskista kirjoittaneiden toimittajien tilejä – näin Musk selittää

Elon Muskin mukaan toimittajiin pätevät samat säännöt kuin muihinkin.

Sosiaalisen median palvelu Twitter esti yhdysvaltalaisten toimittajien tilejä ilman selityksiä torstai-iltana paikallista aikaa. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja The New York Times, joiden toimittajien tilit estettiin palvelusta yllättäen.

CNN:n mukaan blokatut toimittajat, muun muassa uutissivuston toimittaja Donie O’Sullivan, The New York Timesin Ryan Mac ja The Washington Postin Drew Harwell olivat kirjoittaneet viime aikoina runsaasti Elon Muskista, joka osti Twitterin tänä syksynä 44 miljardilla. Kaikki kyseiset mediat ovat Yhdysvaltojen johtavia tiedotusvälineitä.

The New York Timesin mukaan kaikkien estettyjen toimittajien tileillä luki syynä ”Twitterin sääntöjen rikkominen”.

CNN kertoo pyytäneensä Twitteriltä selitystä tilien estämiseen, ja se aikoo harkita suhdettaan somepalveluun saamansa vastauksen perusteella. Myös Washington Post vaati vastauksia ja tilien välitöntä palauttamista.

Toimittajien tilejä ennen Twitter sulki 25 tiliä, jotka seurasivat muun muassa valtioiden virkamiesten, miljardöörien ja muiden korkea-arvoisten henkilöinen lentokoneita. Seurattujen joukossa oli myös Musk.

Yhdysvaltalaismediat kertovat, että Twitter tai Musk eivät heti kommentoineet toimittajien kadonneita tilejä. Hieman myöhemmin Musk kuitenkin totesi Reutersin mukaan, että toimittajiin pätevät samat seuraamisen ja sijainnin julkaisun säännöt kuin muitakin. Muskin mukaan Twitter tulee kertomaan tilien hyllyttämisen syyn sekä ajan, jonka tilit tulevat olemaan blokattuina.

Reutersin mukaan Musk totesi, että ”viivästys paikkatietojen raportoimisessa ei aseta ihmisiä kuoleman vaaraan ja on okei”. Hän antoi ymmärtää, että syynä tilien poistoon oli hänen reaaliaikaisen sijainnin paljastaminen.

– Kritisoiminen kaiket päivät on ihan okei, mutta reaaliaikaisen sijaintini paljastaminen ja perheeni vaarantaminen eivät ole, Musk twiittasi.

Lisäksi Musk julkaisi Twitter-tilillään äänestyksen, jolla hän kysyy seuraajiltaan kuinka pian tilit pitäisi palauttaa. Vaihtoehdot ovat nyt, huomenna, 7 päivän päästä tai pidemmän ajan kuluttua.

Musk on tunnustautunut sananvapauden absoluuttiseksi kannattajaksi ja herättänyt huomiota edesottamuksillaan Twitterin ostamisen jälkeen. Hän on aiemmin palauttanut palveluun tilejä, jotka poistettiin sieltä sääntörikkomusten, kyseenalaisen tai vaarallisen sisällön takia.