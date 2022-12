Googlen hakukoneelle löytyi viimeinkin haastaja – mutta se vie kipeiden kysymysten äärelle

ChatGPT-niminen tekoälyohjelma saattaa olla ensimmäinen todellinen haastaja Googlelle pitkiin aikoihin, Bloomberg ennustaa. Samalla koko internetiä voi uhata eksistentiaalinen ongelma.

Kun tekoäly on tarpeeksi uskottava, sen tekemät virheet voivat jäädä helpommin huomaamatta.

OpenAI-yhtiön kohahduttanut keskusteleva tekoäly ChatGPT voi kaiken muun ohella muodostaa vakavan uhan Googlelle ja nimenomaan sen avainbisnekselle eli hakuihin sidotulle mainonnalle, esittää Bloombergin mielipidekirjoittaja Parmy Olson.

Erittäin uskottavaa englantia aiheesta kuin aiheesta suoltava ChatGPT on niin kutsuttu chatbot eli keskusteluun kykenevä automaattinen ohjelma. Se on tarjonnut hetken viihdykettä monelle kokeilijalle, mutta teknologian todellinen potentiaali on luultavasti vielä näkemättä.

Olsonin mukaan teknologian kyky tarjota Googlea parempi vastauksia ihmisten kysymyksiin voi merkitä yhdysvaltalaisjätille jopa taloudellista katastrofia. Googlella on tekniset resurssit haastaa ChatGPT, kuten Googlen oma ja jopa tietoiseksi väitetty Lamda-tekoäly todistaa. Mutta on olemassa suuri este, miksi Google ei voi pultata sellaista suoraan hakukoneeseensa.

Googlen bisnes nojaa mainostajiin, jotka ostavat avainsanoihin perustuvaa näkyvyyttä hakutulosten yhteydessä. Jos Googlekin alkaisi tarjota suoria vastauksia käyttäjien kysymyksiin, olisi mainostajia vaikea ottaa mukaan yhtälöön. Pelissä ovat sadat miljardit dollarit.

Olsonin omissa testeissä ChatGPT antoi hänen mielestään Googlea paremmat vastaukset 13:ssa tapauksessa 18:sta. Mutta samalla tekoälyyn liittyy myös uhka. Sen vastaukset vaikuttavat niin vakuuttavilta, että vastauksissa olevat virheet jäävät helposti huomaamatta.

Ja virheitä riittää, kuten Ilta-Sanomien Elias Ruokanen toi äskettäin esille. Ruokasen mukaan ”internetiä todennäköisesti uhkaa hyökyaalto koneiden tuottamaa disinformaatiota. Valtioilla, rikollisilla, äärijärjestöillä, ja ihan vain antisosiaalisilla ääliöllä on motiiveja käyttää tekoälyteknologiaa tähän tarkoitukseen”.

Tekoäly on muuttamassa yhteiskuntaa muillakin tavoilla. Kuvien ja videoiden väärentäminen on mahdollista aivan uudella tehokkuudella esimerkiksi vaihtamalla ihmisten päitä toisiin tai sitten luomalla kokonaan kuvitteellisia henkilöitä ja tilanteita.

Poliittinen manipulointi on jo todistettu todelliseksi vaaraksi, kun esimerkiksi Ukrainan presidentti väärennettiin sanomaan olemattomia asioita videolla keväällä.

Tekoälyyn liittyy muitakin ongelmia kuvien luvattomasta käsittelystä. Äskettäin otsikoihin nousi venäläislähtöinen mobiilisovellus, jota on mahdollista käyttää väärien alastonkuvien tekemiseen.

Erikseen ovat muun muassa kysymykset, millaisella kuva-aineistolla pornoa tuottavaa tekoälyä koulutetaan. Ei ole aina selvää, millaisissa olosuhteissa koulutuksessa käytetyt aidot kuvat on otettu ja onko kuvan kohde tai kuvaaja antanut suostumuksensa niiden käyttöön muualla.

Olemme siis sen tilanteen äärellä, että juuri mihinkään sähköisessä muodossa olevaan informaatioon ei voi luottaa sokeasti. Terve epäilys on ollut jo pitkään valttia netissä. Mutta mitä tapahtuu, kun terve epäilys muuntuu kaiken kieltäväksi silmien sulkemiseksi?