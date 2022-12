Jungle Juice Barin perustajalta suoraa puhetta Woltista ja Foodorasta: ”Tätä eivät kaikki asiakkaat tiedä”

Ravintola-alalla on tiukkaa, ja Woltin ja Foodoran käyttö voi ajaa ravitsemusliikkeet vielä ahtaammalle. Ravintolaketjun perustaja kehottaa ravintoloita neuvottelemaan hinnasta. Itse palvelut eivät alennuksia lupaile.

Mehu- ja smoothiebaariketju Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström kertoo, että Woltin ja Foodoran kaltaiset ruokaa kotiin toimittavat alustapalvelut ovat mullistaneet syömisen, mutta samalla ne ovat ajaneet monet ravintolat vaikeuksiin.

Ravintola-alan alustapalveluiden eli muiden yritysten toimintaan perustuvien yritysten käyttö otti suuren harppauksen korona-ajan ravintolasulun aikana ja samalla ne vakiinnuttivat asemansa. Fageströmin mukaan ne kuitenkin kuormittavat merkittävästi monen ravintolan katerakennetta, sillä joissakin ravintoloissa alustapalveluiden kautta myytävän ruoan osuus myynnistä voi olla jopa puolet.

Toimitusmaksun lisäksi palvelut ottavat ruoka-annoksesta 25–30 prosentin osuuden itselleen.

” Kun asian heille selittää ja pyytää tilaamaan soittamalla, he yleensä ymmärtävät asian.

– Tätä eivät kaikki asiakkaat tiedä. Jotkut asiakkaat jopa käyttävät Woltia maksusovelluksena ruoan itse noutaessaan, jolloin osa siitä menee Woltille. Kun asian heille selittää ja pyytää tilaamaan soittamalla, he yleensä ymmärtävät asian, Fagerström sanoo.

Ruokaa toimittavat alustapalvelut nousivat suureen suosioon korona-aikana. Kuvassa ruokalähetti noutaa hampurilaisannosta keväällä 2020.

Jungle Juice Barin riippuvuus Woltista ja Foodorasta on pientä, sillä 6,90 euron toimitusmaksu käytännössä kaksinkertaistaa yhden smoothien hinnan.

Fagerström sanoo tietävänsä useita tapauksia, joissa ravintola on joutunut jättäytymään kokonaan pois Woltista ja Foodorasta näiden käytyä liian kalliiksi. Hän kehottaa ravintoloitsijoita kilpailuttamaan palveluita keskenään, sillä palveluiden prosenttiosuuksia on mahdollista neuvotella alemmas.

– Ne on ihan oikeasti sovittavissa tapauskohtaisesti, Fagerström sanoo.

Ravintoloiden taloutta rasittaa lisää ruoan hintojen nousu. Fagerström odottaa sen siirtyvän lähettien toimittaman ruoan hintaan, mikä saattaa näkyä esimerkiksi toimitusmaksujen alueellisena nostamisena.

Wolt ja Foodora ovat hioneet sovelluksensa niin toimiviksi ja helppokäyttöisiksi, että niiden kanssa on vaikea kilpailla.

Jungle Juice Barilla on myös oma sovellus bonusohjelmineen, mutta Fagerström sanoo sellaisen kehittämisen olevan vaativaa ja aikaa vievää. Sovelluksensa ja palvelunsa virtaviivaiseksi kehittäneillä alustayhtiöillä on tässä etulyöntiasema.

Fagerström sanoo itse kaipaavansa alustapalveluilta yhtä ominaisuutta: mahdollisuus tehdä tilaus useasta kohteesta samassa kauppakeskuksessa. Hieman suurempaa toimitusmaksua vastaan lähetti voisi tuoda aterian ja vaikka tuotteen rautakaupasta.

Woltin mukaan tyypilliset kuljetusmaksut vaihtelevat 1,90–7,90 euroon välillä. Foodora sanoo kuljetusmaksujen alkavan nollasta ja vaihtelevan etäisyyden mukaan. Keskimäärin ihmiset tilaavat muutaman kilometrin säteellä, jolloin kuljetusmaksu on kolmen euron luokkaa.

Molemmat palvelut vahvistavat ruoan hinnasta perittävän prosenttiosuuden olevan 25–30 prosentin luokkaa.

Kumpikaan palvelu ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, miten niiden tulisi reagoida ravintolat ahdinkoon ajaneille sähkön hinnan nousulle sekä ruoka-aineiden kallistumiselle.

– Nyt on myös tärkeää huolehtia siitä, että meidän tuotteemme on kunnossa – niin ravintoloille kuin muille kumppaneillemme, mutta myös asiakkaille. Me näemme, että me olemme nimenomaan apu ravintoloille, koska tuomme heille lisää tilauksia, joiden avulla voidaan kattaa nousevia kiinteitä kuluja. Tarjoamme myös jatkuvasti maksuttomia kuljetuksia, joilla on merkittävä vaikutus kumppaneidemme liiketoiminnan kasvattamiseksi. Se on meiltä iso taloudellinen satsaus, millä yritämme auttaa kumppaneitamme, Foodoran liiketoiminnan kehitysjohtaja Max Börman sanoo.

– Kulunut vuosi on ollut monella tavoin hyvin poikkeuksellinen, ja monille yrityksille ja kuluttajillekin vaikea. Wolt pyrkii tarjoamaan ravintoloille tehokkaan ja käyttäjäystävällisen kanavan lisämyyntiin, jonka avulla ravintolat voivat myydä enemmän joutumatta kuitenkaan esimerkiksi investoimaan lisätiloihin tai uusiin asiakaspaikkoihin, Woltin maajohtaja Joel Järvinen sanoo.

Foodoran kehitysjohtaja korostaa, että yhtiö ei ole pelkkä lähettipalvelu vaan myyntialusta.

Woltin Järvinen kommentoi ravintoloiden palvelusta pois jäämistä sillä, että niiden toiminta muuttuu jatkuvasti.

– Näemme kuitenkin, että Wolt on ravintoloille pääsääntöisesti kiinnostava ja kannattava ratkaisu, jonka vuoksi uusia ravintolakumppaneita tulee palveluun jatkuvasti lisää, Järvinen sanoo.

Kumpikin palvelu korostaa sitä, miten ravintoloilla on oikeus ja mahdollisuus käyttää eri myyntikanavia ja palveluita tuotteidensa kauppaamiseen. Molemmat myös korostavat sitä, että ne eivät ole vain lähettipalveluita, vaan nimenomaisesti ravintoloiden toimintaa mahdollistavia alustoja.

– Pelkästään Woltin kautta ravintoloilla on useita eri vaihtoehtoja valittavanaan: Woltin alustan kautta tapahtuva myynti ja kotiinkuljetus, Woltin käyttäminen myyntikanavana ravintolan itse hoitaessa kotiinkuljetuksen sekä Wolt Drive, jossa myynti tapahtuu ravintolan omien kanavien kautta Woltin hoitaessa kuljetukset. Nämä vaihtoehdot lisäävät ravintoloiden mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa ja valita heidän liiketoiminnalleen sopivin ratkaisu, Woltin Järvinen kommentoi.

” Asiakkaan ja ravintolan näkökulmasta me olemme ennen kaikkea myyntialusta, josta tuote tai palvelu ostetaan.

– On tärkeää muistaa, ettei meidän palvelu ole ainoastaan kuljetuspalvelu. Asiakkaan ja ravintolan näkökulmasta me olemme ennen kaikkea myyntialusta, josta tuote tai palvelu ostetaan, Foodoran Börman toteaa.

Börman kertoo Foodoran laseeraavan ensi vuonna palvelun, jossa asiakas saa tilattua eri tuotteita saman katon alta eri brändeiltä. Eri paikosta tilattujen tuotteiden pitää kuitenkin olla toimitusvaiheessa oikean lämpöisiä, mikä teettää vielä työtä.

– Suurin syy siihen on, että nykyisin on vaikeaa saada sovitettua eri tuotteiden mahdollisia valmistumisaikoja saumattomasti keskenään, Börman sanoo

Wolt kertoo miettivänsä palvelun kehittämistä yhä enemmän kohti ”ostoskeskusta ihmisten taskussa”, muttei kerro sen enempää yksityiskohtia tai aikatauluja.