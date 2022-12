Ukrainan maakoodi katosi Twitteristä – ikävät seuraukset käyttäjille

Maakoodin katoamisen syy ei ole tiedossa. Se estää kuitenkin monia ukrainalaiskäyttäjiä kirjautumasta palveluun.

Ukrainalaisten puhelinnumeroiden maakoodi (+380) on kadonnut Twitteristä. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäänkirjautumiseen kaksivaiheista tunnistautumista käyttävät ukrainalaisen puhelinnumeron omistajat eivät pääse kirjautumaan palveluun.

Asian ovat tuoneet esille monet Twitter-käyttäjät.

Syytä tapahtumaan ei ole tiedossa.

Monet Twitter-käyttäjät ovat syyttäneet suoraan palvelun omistavaa Elon Muskia, mutta tilanteen tahallisuudesta ei ole todisteita.

Syyt voivat olla myös teknisiä tai henkilökuntapulasta johtuvia. Elon Muskin Twitterin perustoja järisyttävät uudistukset ovat johtaneet niin irtisanomisiin kuin irtisanoutumisiin.

Moni Twitter-käyttäjä on vedonnut Muskiin tilanteen nopeaksi korjaamiseksi. Argumentteina on käytetty muun muassa sitä, että Twitter on tärkeä viestintäkanava Ukrainan sodasta uutisoitaessa ja tämänhetkinen tilanne vaientaa monet palvelussa olevat ukrainalaiset.