Elon Muskin tuote twiitti on salaliittoteorioihin viittaava kiertoilmaus. Hän sai vain hetkeä aikaisemmin Valkoisen talon moitteet.

Elon Musk ei lakkaa hämmentämästä. Hänen tuore viestinsä on yhdistettävissä väkivaltaiseen ääriliikkeeseen.

Twitterin omistava teknologiamiljardööri Elon Musk jatkaa ristiriitojen kylvämistä. Tiistaina hän julkaisi Twitterissä lyhyen viestin, jossa oli seuraamiskehotus ja perässään jäniksen kuva. Tämä on tulkittu kehotukseksi seurata salaliittoteorioiden takana olevaa QAnon-liikettä.

Muskilla on Twitterissä 121 miljoonaa seuraajaa.

QAnon on yhdysvaltalainen poliittinen liike, jonka katsotaan olevan useiden salaliittoteorioiden takana. Liike on muun muassa levittänyt pedofiliavalheita julkisuuden henkilöistä ja sen uskomusjärjestelmään kuuluu näkemys eliitin salaa hallitsemasta syvästä valtiosta tai valtiosta valtiossa eli deep statesta.

Yhdysvalloissa on pelätty, että QAnon lietsoo väkivaltaista käytöstä, ja liittovaltion poliisi FBI on määritellyt QAnonin väkivaltaiseksi ääriliikkeeksi.

Jänis tai valkoinen jänis on qanonistien yleisesti käyttämä kiertoilmaus ja viittaa Liisa ihmemaassa -sadun kaninkoloon, josta löytyy salattu maailma.

Muskin twiitti on poikinut vastareaktioita monesta suunnasta. Disinformaation tutkija Caroline Orr Buenon mukaan moni qanonisti on huomannut Muskin kehotuksen ja yhdistänyt sen aiempiin salaliittoteorioihin, kuten adrenokromiin, Hillary Clintoniin ja lapsikauppaan.

Erään QAnon-uskomuksen mukaan ”syvän valtion” salaliittolaiset käyttävät myytyjen lasten verta hallusinaatioita tuottavan adrenokromin lähteenä. Toisen teorian mukaan Hillary Clinton on ”syvän valtion” pyörittämän pedofiliaringin keskipiste.

Orr Bueno tulkitsee Muskin yllyttävän seuraajiaan liittymään terroristijärjestöön.

Hakkerikollektiivi Anonymous jakaa Orr Buenon johtopäätöksen ja tekee selväksi, ettei sillä ole mitään tekemistä QAnonin kanssa. Anonymous myös toteaa, etteivät he aio vaieta Muskista tai hänen ”häiriintyneestä käytöksestään”.

Muskin tempaukset eivät jää tähän. Maanantaina hän hajotti Twitterin Trust and Safety -neuvoston, joka on vuodesta 2016 lähtien neuvonut Twitteriä turvallisuusasioissa yhtiön kehittäessä tuotteitaan ja sääntöjään. Neuvosto koostui lukuisista kansalaisoikeuksien puolustajista, akateemisen maailman edustajista ja muista vapaaehtoisista.

Neuvoston hajottamisesta kertoo muun muassa CyberNews. Hajotus tapahtui ilmeisesti ilman ennakkovaroitusta juuri, kun neuvoston jäsenet valmistautuivat etäkokoukseen.

Reutersin näkemän ja jäsenille lähetetyn Twitterin sähköpostin mukaan yhtiö tekee entistä nopeammin ja aggressiivisemmin töitä Twitterin turvallisuuden parantamiseksi, ja entisen neuvoston jäseniltä otetaan jatkossakin vastaan ideoita.

Elon Muskin käytös sosiaalisessa mediassa on ollut pitkään erittäin provokatiivista, ja moni tulkitsee hänen ”trollaavan” perinteistä mediaa ja monia muita. Samaan aikaan kysytään, ymmärtääkö Musk tekonsa seurauksia.

Vaikka provokaatio ei ole Muskille uusi asia, hänen yhdistämisensä väkivaltaiseen ääriliikkeeseen on uusi asia. Aiemmin on nähty, että moni QAnonin kannattaja on valmis väkivaltaiseen toimintaan.

Samaan aikaan Elon Muskin käytös näyttää ylittäneen kipukynnyksen suuren yleisön keskuudessa. Tästä saatiin osviittaa Muskin esiinnyttyä sunnuntai-iltana San Franciscossa koomikko Dave Chappellen show’ssa.

Yleisö alkoi buuata äänekkäästi Muskille, joka oli viikonloppuna kohahduttanut transfobisilla lausunnoillaan ja vaati, että tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci asetetaan syytteeseen koronatoimiensa vuoksi.

Valkoinen talo puuttui selvin sanoin Muskin puheisiin Faucista, joka oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan koronastrategian kasvoina.

– Nämä henkilökohtaiset hyökkäykset ovat erittäin vaarallisia. Ne ovat kuvottavia ja todellisuudesta irrallaan olevia, Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre sanoi.