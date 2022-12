Esimerkiksi matkapuhelimen oheen myytävää tuotevakuutusta ei tule ostaa harkitsematta.

Matkapuhelinten ja lukuisten muiden elektroniikkatuotteiden oheen kaupitellaan usein tuotevakuutuksia. Vakuutusyhtiö POP Vakuutus huomauttaa tällaisen lisävakuutuksen voivan olla turha. Yhtiön mukaan voimassa oleva kotivakuutus kattaa useimmiten laajasti kodin koko irtaimiston.

– Tuotevakuutuksissa on usein ostohetkellä houkuttelevan pieneltä kuulostavat omavastuut ja laajat vakuutusehdot, mutta hinta voi sitten lopulta vuositasolla muodostua jopa isommaksi kuin kotivakuutuksen hinta, joka kattaa aina laajemmin koko kodin irtaimistoa, sanoo POP Vakuutuksen vakuutuspalveluiden päällikkö Hanna Toivanen tiedotteessa.

Vakuutuksia on vertaillut myös finanssialan organisaatio FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Tuotevakuutus ensisijaisesti korjaa tai vaihtoehtoisesti korvaa tuotteen uudella vastaavalla. Kotivakuutus korvaa esineen korjaamisen ja tarvittaessa uuden esineen.

Tuotevakuutuksiin voi sisältyä omavastuu, joka on yleensä 10–50 euroa. Ikävähennyksiä ei tehdä. Kotivakuutuksiin liittyy yleensä suurempi omavastuu, noin 100–200 euroa. Lisäksi ikävähennyksiä saatetaan tehdä. Toisaalta kotivakuutus on yleensä voimassa silloinkin, kun tuotevakuutus on jo rauennut.

Tutustu tuotevakuutuksen ehtoihin aina ennen ostopäätöstä ja vertaa sitä kotivakuutukseesi. Muista, että voit hakea korvausta vain yhdestä vakuutuksesta. Jos korvauksen hakee kahdesta eri vakuutuksesta, voidaan sen yrittäminen katsoa vakuutuspetokseksi, POP varoittaa.

POP Vakuutuksen mukaan tuotevakuutuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi ostettaessa lahjaa toiselle henkilölle, jonka vakuutuksista ei ole varmuutta.

Tuotevakuutusta kannattaa harkita myös, jos se korvaa jotain, mikä ei oman kotivakuutuksen piiriin kuuluisi. Kannattaa tosin tarkistaa, voiko oman kotivakuutuksen turvakorotus muuttaa tilannetta.

Toivasen mukaan esimerkiksi katoamiset ja unohtamiset ovat kuitenkin usein rajattu molempien vakuutusten ulkopuolelle.

Älä unohda myöskään esineen myyjän virhevastuuta ja mahdollista takuuta. Myyjän virhevastuu seuraa kuluttajansuojalaista, kun taas takuu on myyjän myöntämä lisäetu, jolla hän sitoutuu vastaamaan tavaran oikeellisuudesta tietyn ajan.

Etämyynnissä, kuten verkkokaupoissa, kuluttajaa suojelee laissa määrätty 14 päivän palautusoikeus tuotteesta.