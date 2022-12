Kuinka paljon televisio lopulta syö sähköä? Entä pleikkari? Onko ruudun kirkkauden säätämisestä mitään hyötyä? Ilta-Sanomien toimitussihteeri Tatu Onkalo halusi ottaa omasta laitteestaan selvää.

Television kirkkauden säädöllä voi säästää sähkön kulutusta, sanotaan. Tiedän uivani sisustustrendejä vastaan, mutta vuoden vanha 65 tuuman Sonyn oled -televisio on kotini ylpeys ja keskipiste. Se on päällä tuntikausia päivittäin, joten päätin kokeilla energiamittarilla, paljonko sähköä se vie ja vaikuttaako kirkkauden säätö oikeasti merkittävällä tavalla.

Koekäyttöön valikoin Yle Areenasta uutuussarjan Rakkaat lapset ensimmäisen jakson.

Katson jakson ensin koskematta television säätöihin lainkaan aivan kuten yleensä katsoisin televisiota. Laitteessa on päällä automaattinen valoisuuden tunnistus, joka säätää ruudun kirkkauden ympäröivien valo-olosuhteiden mukaan. Testihetkellä ulkona on pimeää ja huoneessa on päällä tavallinen kattovalo. Vakioasetuksella kirkkaus asettuu yleensä asteikolla 0–50 arvolle 35, niin käy nytkin, ja kuva näyttää hyvältä. 18 minuutin jakso vie sähköä 21,6 wattituntia eli 0,0216 kWh.

Katson saman jakson uudestaan, mutta säädän kirkkauden täysille. Näin television automaattisäätökin toimii, jos ulkoa helottaa päivänvaloa huoneeseen, mutta nyt illalla kirkkaus on silmilleni jo liikaa. Tulos: 0,029 kWh.

Pyöräytän jakson vielä kolmannen kerran, mutta väännän kirkkauden minimiin, tasolle 0. Kuva näyttää ankealta, mutta sähköä kuluu vain 0,0188 kWh.

Paljonko lysti sitten maksaa? No ei kovin paljon vielä nykyisilläkään hinnoilla. Helenin sähkösopimukseni hinta on nyt siirtoineen ja veroineen 40,87 senttiä per kilowattitunti. Kuvetta saa siis kaivaa seuraavasti:

1 tunti katselua oletuskirkkaudella (35): kulutus 0,072 kWh = 2,94 senttiä.

1 tunti katselua täydellä kirkkaudella (50): kulutus 0,097 kWh = 3,96 senttiä.

1 tunti katselua matalimmalla kirkkaudella (0): kulutus 0,063 kWh = 2,57 senttiä.

Kirkkaimman ja tummimman tilan ero on toki iso prosentuaalisesti, mutta rahassa ei kenenkään talouden pelastus. Toisaalta suurin osa katselusta tapahtuu ilta-aikaan, jolloin kirkkaus asettuu jo automaattiasetuksilla keskitasolle. Tästä alaspäin säätäminen heikensi katselukokemusta jo merkittävästi, mutta ero kulutuksessa ei pienentynyt enää yhtä paljon verrattuna kirkkaimpaan tilaan.

Energiamittarista voi myös katsoa, millä teholla televisio toimii. Oled-televisiossa kirkkaat värit vaativat tehoa mustaa enemmän – kannattaa siis katsoa synkkiä ohjelmia:

Jatkan sarjan katselua ja kokeilen vielä television ekoasetuksia, joiden voimakkuutta ilmaistaan yhdellä ja kahdella vihreällä lehdellä. Lievempi yhden lehden versio pimentää kuvaa aivan aavistuksen verran, ja kulutus on samaa luokkaa kuin vakioasetuksella 35-kirkkaudella. Kahden lehden asetus näyttäisi tuottavan suunnilleen saman tuloksen kulutuksessa ja kuvanlaadussa kuin kirkkauden säätö nollaan.

Kyse on niin senttipelistä, että päätän tulosten riittävän omalta osaltani. Päädyn sen sijaan tutkimaan sähkönkulutustani Helenin sivuilta, josta sen näkee tunti tunnilta.

Tarkastelen tyypillistä päivääni: telkkarin kulutuksen mittaisesta pylväästä näen, kuinka olen viettänyt aikaa kotona ennen iltavuoroa. En kuitenkaan muista katsoneeni mitään – taisin sittenkin lukea lehteä ja räplätä puhelinta. Miksi pidin televisiota edes päällä?

Toisena päivänä 60 asteen pyykki näyttää kuluttaneen kokonaisen kilowattitunnin. Paistelin uunissa ruokaa 100 asteessa ja kulutus oli taas monta tuntia yli 0,5 kWh. Näillä lukemilla saa jo tuijottaa aika monta tuntia telkkaria.

Muuta sähkösyöppöä, kuten saunaa tai lattialämmitystä, minulla ei olekaan. Niinpä sähkölaskuni on pikkuruinen verrattuna kauhutarinoihin, joita nyt kuulee.

Kas noin, tv kiinni, kulutus pyöreä nolla.

Päätän katsoa vielä pelikonsolin kulutusta, sillä sitäkin käytän monta tuntia viikossa.

Pelaan PlayStation 4 Pro -konsolilla Saints Row -peliä kaverini kanssa verkossa. Tunnissa sähköä kuluu 0,149 kWh. Hinta: 6,09 senttiä.

Sitten tunti Cities: Skylines -kaupunkisimulaattoria: 0,129 kWh, 5,27 senttiä.

Pleikkari näyttäisi kuluttavan siis tuplasti telkkarin katseluun verrattuna. Toki samaan aikaan on päällä myös tv, joka ottaa pelatessa käyttöön hdr-kuvatilan ja näyttää suosivan hieman kirkkaampaa kuvaa kuin tv-lähetyksissä. Siihen kuluvia senttejä en kuitenkaan ala enää mittailla, sillä en halua tässäkään tinkiä kuvanlaadusta muutaman sentin tähden.

Onnistun saamaan käsiini PlayStation 5:n juuri ennen mittarin palautuspäivää, joten kokeillaan nyt vielä sitäkin. Saankin hyviä uutisia: Saints Row vei virtaa suunnilleen saman mitä PS4:llä. Ylivoimaisesti eniten vapaa-aikaani varastava, mutta vähemmän graafiseen tykitykseen nojaava Cities: Skylines näyttää pyörivän jatkossa melkein puolet pienemmällä kulutuksella (0,07 kwh / tunti, noin 2,9 senttiä).

PS5 maksoi 599 euroa. Enää noin 24 673 tuntia pelaamista, ja olen säästänyt sen sähkölaskustani.

Mitä tästä jäi käteen? Lähinnä se, että telkkariruudun kirkkauden veivailu ei juuri maksa vaivaa. Sähköä ja rahaa ei juuri säästy, enkä halua katsoa hienosta ja kalliista töllöstä huonoa kuvaa.

Erilaisia asetuksia ja kuvatiloja laitteessa toki riittäisi. Niiden kanssa tuhertamisen sijaan kannattaa yksinkertaisesti sammuttaa laite silloin, kun sitä ei käytä.