EU:n verkossa järjestämään gaalaan osallistui vain kourallinen ihmisiä.

Euroopan unioni järjesti marraskuun lopussa tunnin mittaisen gaalajuhlan virtuaalisessa ympäristössä eli niin kutsutussa metaversumissa. Tapahtumaan osallistuneen toimittaja Vince Chadwickin mukaan EU on satsannut tähän alustaan 387 000 euroa.

Gaalassa oli kuitenkin varsin hiljaista, Chadwick twiittasi tapahtuman ollessa vielä käynnissä.

– Olen täällä "gaala"konsertissa EU:n ulkomaanavun 387 000 euron metaversumissa[...]. Juteltuani huvittuneesti noin viiden muun ihmisen kanssa olen yksin, Chadwick kuvaili tunnelmia.

EU selitti Euronewsille myöhemmin, että gaalaan osallistui lukujen perusteella 300 henkeä, kun taas koko päivän aikana 29. marraskuuta osallistujia oli yli 5000.

Metaversumi on käsitteenä verrattain uusi ja on jäänyt toistaiseksi kaukaiseksi tavallisille ihmisille. Termin määrittely on ollut vaikeaa, koska lukuisat yhtiöt – ei vähiten Facebook – viljelevät termiä rakentaessaan omia virtuaalisia ympäristöjään.

Metaversumissa on tyypillisesti kysymys kolmiulotteisesta tilasta, jossa osallistujat liikkuvat niin sanottuina avatareina eli digitaalisina versioina itsestään. Avatarit voivat olla mitä tahansa ihmisiä muistuttavista hahmoista aina EU:n alustan klemmareita muistuttaviin olentoihin. Tässä mielessä kokemus ei poikkea oleellisesti tavallisista videopeleistä.

Metaversumia käytetään joko tavallisella näytöllä tai sitten päähän laitettavalla virtuaalitodellisuussilmikolla kautta. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, lyövätkö nämä digitaaliset maailmat läpi. Etenkin kun heti alkumetreillä kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on myös metaversumissa vakava uhka.

Mainittu Facebook on Mark Zuckerbergin johdolla rummuttanut isosti omaa metaversumiaan, joka on yhtiön kärkihankkeita. Zuckerbergia on arvosteltu rankasti paljon rahaa imeneestä hankkeesta ja sen on väitetty olevan hänelle jopa pakkomielle. 3d-mallinnettu maailma on saanut kädenlämpöisen vastaanoton markkinoilla.

Marraskuussa Zuckerberg ilmoitti Facebookin emoyhtiö Metan irtisanovan noin 13 prosenttia työvoimastaan. Samalla hän kuitenkin mainitsi metaversumin toimintojaan tehostavan Metan tulevana painopistehankkeena.