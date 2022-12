Punaisen napin HybridiTV-valikko sallii ohjelmien aloittamisen alusta myös Ylen kanavilla.

Älytelevisioissa toimiva ja kaukosäätimen punaisen napin takaa löytyvä HybridiTV-palvelu toimii nyt entistä laajemmin, verkko-operaattori Digita sanoo.

Tekniikka esimerkiksi mahdollistaa ohjelmien ja elokuvien katsomisen alusta, vaikka et ehtisi vastaanottimen ääreen ajoissa. Tiedotteen mukaan syksyn mittaan tämä Aloita alusta -palvelu on alkanut kattaa aiemmin mukana olleiden Sanoman ja MTV:n tv-kanavien lisäksi myös Ylen tv-kanavat.

On tosin epäselvää, kuinka uusi muutos on. Jo kesäkuussa Digitan tiedotetta koristi kuva, jossa Aloita alusta -nappi esiintyi Ylen kanavalla. IS Digitoday on tiedustellut asiaa Digitalta.

Toiminnon olemassaolosta kerrotaan kanavalle tultaessa, jolloin ruutuun ilmestyy valikko ja Aloita alusta -kehote. Tässä pienessä infolaatikossa on aiemmin kerrottu myös kanavan sekä meneillään olevan ja seuraavan ohjelman nimi.

Jos tämän infolaatikon ollessa auki painaa kaukosäätimen punaista nappia, aukeaa käytettävissä olevien palveluiden lista. Ohjelmassa siirtymisen lisäksi palveluita ovat myös ohjelmaopas tai televisioyhtiön oma katselupalvelu (Yle Areena, Ruutu tai MTV Katsomo).

Alusta aloittamisen lisäksi katsoja voi siirtyä vapaasti haluamaansa ohjelman kohtaan tai keskeyttää katselun.

HybridiTV-palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa Digitan AntenniTV:ssä ja kaikissa suurimmissa kaapeli-tv-verkoissa. Palvelut toimivat uudehkoissa äly-tv:issä, kunhan sen on kytkenyt nettiin – kaikkiaan noin 1,3 miljoonassa tv:ssä.

Ilta-Sanomat on osa Sanoma-konsernia kuten myös Nelosen Ruutu-palvelu.