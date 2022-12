Puhelimitse tehtäviin tarjouksiin on paljon vaikeampi sitoutua puolihuolimattomasti vuodenvaihteen jälkeen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo vuodenvaihteessa voimaan astuvasta muutoksesta kuluttajansuojalakiin. Sen myötä puhelinmyynnissä sopimus syntyy jatkossa vasta puhelun jälkeen kirjallisesti.

Kirjallinen vahvistus tarkoittaa, että myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous joko paperilla tai sähköisesti. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä.

Lue lisää: Puhelinmyyntiin merkittävä muutos vuoden­vaihteessa

Viraston mukaan kauan kaivattu muutos antaa kuluttajan harkita ostopäätöstä rauhassa, ja väärinkäsitysten riski pienenee. Lakimuutos ei kuitenkaan koske sähköisen viestinnän palveluita, kuten puhelin- ja internet-liittymien puhelinmyyntiä. Siihen on hyvä syy.

– Sitä koskee ihan oma lainsäädäntönsä, jossa on jo samantyyppinen vahvistusmenettely. Kuluttajansuoja sähköisen viestinnän palveluissa on jo sillä tavalla hyvä, että tämä lakimuutos ei tuo siihen mitään lisää, viraston erityisasiantuntija Saija Kivimäki selvittää IS Digitodaylle.

Puhelinmyynnin ongelmana on ollut tarjousten hahmottaminen puhelun aikana. Se voi olla vaikeaa kenelle tahansa, mutta esimerkiksi korkea ikä, sairaus tai kielitaidottomuus voi tehdä siitä erityisen hankalaa.

” Puhelinmyynti aiheuttaa paljon harmia erityisesti haavoittuville kuluttajille.

– Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta, sillä puhelinmyynti aiheuttaa paljon harmia erityisesti haavoittuville kuluttajille. Harkintarauhan antaminen ehkäisee tapauksia, joissa sopimus syntyy tuputtamisen tai väärinkäsityksen kautta, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Vuodenvaihteessa astuu voimaan toinenkin kuluttajansuojalain muutos, josta toivotaan apua niin sanottuun hintojen pumppaamiseen. Se tarkoittaa tuotteen hinnan keinotekoista nostamista ennen alekampanjaa, jotta alennusprosentti saadaan näyttämään suuremmalta.

Lue lisää: Black Friday -huijauksille tulee loppu – kauppiaille jää silti kaksi tapaa kikkailla hinnoilla

– Ilmiöstä on tullut meille useita ilmoituksia, Kivimäki kertoi viime viikolla.

Laki edellyttää kauppoja ilmoittamaan alehinnan lisäksi alimman hinnan, jolla tavaraa on myyty hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Laki koskee kaikkia alekampanjoita.