Mehiläisestä kerrotaan yhtiön selvittävän asiaa perusteellisesti.

Kotkassa asuva Kari sai postissa kirjekuoren, jossa oli hänen hoito-ohjeidensa lisäksi 46 muun ihmisen salassa pidettäviä potilastietoja.

Kari kävi marraskuun alussa Kotkankadulla sijaitsevassa Mehiläisen toimipisteessä silmälääkärissä ja myöhemmin silmän kuvantamisessa. Hoito-ohjeet luvattiin postittaa 2–3 vuorokauden kuluessa.

Kirje saapui perjantaina Vantaan Mehiläisestä.

– Kirjekuoressa oli muovitasku, jonka sisällä oli 46 ihmisen puhelinnumerot, osoitteet, henkilötunnukset ja epikriisit, Kari sanoo.

Lomakkeissa oli eri ikäisten ihmisten tietoja eri paikkakunnilta. Tietoja oli muun muassa Lohjalta, Klaukkalasta, Haminasta, Kotkasta ja Espoosta.

Kirjekuoressa on 46 ihmisen salassapidettäviä potilastietoja.

Kari kertoo Ilta-Sanomille vieneensä maanantaina ylimääräiset 46 muun ihmiset potilastietopaperit Kotkan poliisille.

– Tämä on outoa. Kyseessä on varmasti vahinko, mutta eihän tällaista saisi tapahtua. Jos haluaisi olla ilkeä, tietoja voisi helposti väärinkäyttää. Varsinkin kun tiedoissa on mukana täydelliset henkilötunnukset, Kari sanoo.

Rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta vahvistaa poliisin ottaneen vastaan kirjeen ja että se sisältää ihmisten terveystietoja.

– Kyllä tämä valitettavasti pitää paikkansa. Kirjeessä on useamman henkilön terveyslausunnot, Rahkola toteaa.

Vaikka asianosaisia on useita, Rahkolan mukaan kaikkien lausuntojen allekirjoittaja on sama lääkäri.

Poliisi ei ole vielä aloittanut tutkintaa tapahtuneesta.

Mehiläisen lääkärikeskusten johtava lääkäri Iiro Heikkilä kommentoi maanantaina iltapäivällä Ilta-Sanomille, että kyseinen tapaus on otettu tutkintaan.

Heikkilä sanoo yhtiön selvittävän asiaa perusteellisesti.

– Otamme tilanteen erittäin vakavasti. Potilaidemme turvallinen asiointi ja tietosuoja ovat toiminnassamme erittäin tärkeitä, Heikkilä vakuuttaa.

Hänen tiedossaan ei ole, että kyseisestä tapahtumasta olisi oltu yhteydessä Mehiläiseen.