Televisiosi voi tarkkailla sinua: Tämä asetus kannattaa kytkeä heti pois

Television katsominen on muuttunut kaksisuuntaiseksi, eikä se ole käyttäjälle vain hyvä asia. Aiheesta kirjoittaa The Guardian.

Älytelevisiosi on tietoja keräävä laite siinä missä älypuhelimesi, kuntorannekkeesi tai vaikka tietokoneita täynnä oleva autosi. The Guardian muistuttaa televisioissa olevan teknologiaa, joka pystyy profiloimaan katsojia yllättävänkin tarkasti. Lisäksi laitteissa on usein runsaasti esiasennettuja sovelluksia, kuten nettiselaimia tai suoratoistopalveluja, jotka myöskin keräävät käyttäjistään tietoa.

Tiedoilla voidaan tehdä rahaa ja tyypillisesti se tarkoittaa käyttäjälle kohdennettua mainontaa. Yksi älytelevisioiden toiminto, ACR eli Automated Content Recognition, huolestuttaa kuitenkin kaikkea muuta seurantaa enemmän.

ACR:stä hälytti esimerkiksi yhdysvaltalainen kuluttajalehti Consumer Reports vuonna 2018. Moniin televisioihin sisäänrakennettu tekniikka tunnistaa katsotun ohjelman ja välittää siitä tiedon eteenpäin.

Vastineeksi ACR:n käytöstä katsoja voi saada älytelevisioonsa esimerkiksi suosituksia mahdollisesti häntä kiinnostavista muista ohjelmista. Samalla tietoja saatetaan käyttää hyväksi esimerkiksi mainosten kohdentamiseen. The Guardianin mukaan uhkana voi olla jopa poliittinen, etninen tai sosioekonominen profilointi. ACR:ää voi etsiä television valikoista ja sen kytkemistä pois kannattaa harkita.

Älytelevisioiden tekemä seuranta on ollut pitkään tiedossa. Northeastern Universityn ja Imperial College Londonin taannoisen yhteistutkimuksen mukaan useat älytelevisiot – Samsungin ja LG:n mallit mukaan lukien – lähettivät käyttäjän sijainnin ja ip-osoitteen muun muassa Netflixille ja muille ulkopuolisille tahoille kuten Googlelle ja Facebookille. Ainakin Netflix sai tiedot, vaikka käyttäjällä ei edes olisi suoratoistopalvelussa tiliä.

81 laitetta Britanniassa ja Yhdysvalloissa kattanut tutkimus kertoi televisioiden lähettävän eteenpäin ainakin tiedon käytetystä laitteesta, sijainnista ja mahdollisesti myös laitteen käyttöajoista. Muilla voi siis olla tieto siitä, milloin olet kotona. Tietoja voidaan myös yhdistää esimerkiksi älypuhelimen käyttöön ja siihen, mitä television omistaja ostaa kaupasta.

Käyttäjän tulee olla valppaana jo heti televisiota käyttöön otettaessa. Ruutuun saattaa pompahtaa erilaisia lupia pyytäviä ilmoituksia. Lukemalla näissä yhteyksissä esitetyt pienet präntit tai käyttöehdot, voi löytää valikon, jossa seurannan voi kieltää. Tarkka tapa ja valikkopolku vaihtelee laitteesta toiseen. The Guardian varoittaa, että lupien hyväksymistä voi olla vaikea perua jälkikäteen.

On epäselvää, onko seuranta yhtä voimakasta kaikkialla maailmassa, vai onko siinä alue- tai maakohtaisia eroja. Esimerkiksi Euroopan unionin gdpr-tietosuoja-asetuksella saattaa olla vaikutusta asiaan olettaen, että tv-valmistajat noudattavat sitä tarkasti. Muun muassa ip-osoite kuuluu niihin gdpr:n piirissä oleviin henkilötietoihin, joiden käytöstä pitäisi ilmoittaa selkeästi käyttäjälle.

Juttu on julkaistu alun perin 9.2.2022.